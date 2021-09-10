Что смотреть: пять лучших фильмов на любой вкус

Премьера гангстерской драмы американского режиссера Фрэнсиса Форда Копполы "Крестный отец" состоялась в 1972 году. Главные роли в картине исполнили Марлон Брандо и Аль Пачино.

Картина считается величайшим гангстерским фильмом, по мнению Американского института киноискусства, и одним из лучших фильмов в истории кинематографа. В 1974 года на экраны вышла вторая часть.

В фильме показана история нью-йоркской сицилийской мафиозной семьи Корлеоне. События картины происходят в 50-х годах прошлого века.

Триллер "Криминальное чтиво", снятый американским режиссером Квентином Тарантино, вышел на экраны в 1994 году. Картина получила более 40 кинематографических наград. В фильме показана история двух бандитов, которые ведут философские беседы в перерывах между криминальными разборками. Главные роли исполнили Джон Траволта, Ума Турман и Сэмюэл Л. Джексон.

Американский триллер "Молчание ягнят", снятый режиссером Джонатаном Демме по мотивам одноименного романа американского писателя Томаса Харриса, вышел на экраны в 1991 году. Главные роли в фильме исполнили Энтони Хопкинс и Джоди Фостер. В фильме показано, как агент ФБР Кларисса Старлинг расследует серию убийств, совершенных психопатом. В ходе расследования ей приходится вести допрос осужденного за каннибализм маньяка по имени Ганнибал Лектер.

Фильм "Бойцовский клуб" вышел на экраны в 1999 году. Его снял американский режиссер Дэвид Финчер по мотивам одноименного романа американского писателя Чака Паланика. Главные роли в картине исполнили Эдвард Нортон, Брэд Питт и Хелена Бонем Картер.

В рейтинг 250 лучших фильмов по версии IMDb входит также южнокорейский комедийно-драматический фильм с элементами триллера "Паразиты". Картину снял режиссер Пон Чжун Хо, премьера фильма состоялась в 2019 году – фильм получил "Оскар" в номинации "Лучшая картина года", а также был признан лучшим иностранным фильмом. В фильме показана жизнь корейской семьи, глава которой соглашается на обман ради материальной выгоды.