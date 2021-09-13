Пять потрясающих психологических триллеров, которые стоят вашего времени

Первое место в этом рейтинге занимает американский триллер "Молчание ягнят" (1991), снятый режиссером Джонатаном Демме по мотивам одноименного романа американского писателя Томаса Харриса.

Главные роли в фильме исполнили Энтони Хопкинс и Джоди Фостер. В фильме показано, как агент ФБР Кларисса Старлинг расследует серию убийств, совершенных психопатом. В ходе расследования ей приходится вести допрос осужденного за каннибализм маньяка по имени Ганнибал Лектер. Картина также входит в рейтинг 250 самых лучших фильмов по версии сайта о кинематографе IMDb.com.

Второе место в рейтинге занимает психологический триллер "Разговор" (1974), снятый американским режиссером Фрэнсисом Фордом Копполой. Главную роль в картине исполнил американский актер Джин Хэкмен. Его герой занимается прослушкой разговоров, но однажды, выполняя заказ, нарушает своем главное правило – не вмешиваться в дела заказчика. В 1995 году триллер был включен в американский Национальный реестр фильмов.

Третье место в списке занимает драматический триллер американского режиссера Клинта Иствуда "Таинственная река" (2003), снятый по одноименному роману американского писателя Денниса Лихэйна.

Главные роли в картине исполнили Шон Пенн, Тим Роббинс и Кевин Бейкон. По сюжету их героев с детства связывает крепкая дружба, но во взрослой жизни героям триллера предстоит расследовать жестокое убийство дочери одного из них.

Триллер канадского режиссера Дэвида Кроненберга "Связанные насмерть" (1988) занимает четвертое место в этом рейтинге, а журнал Premiere включил картину в список "25 самых опасных фильмов". В фильме рассказана история братьев-близнецов, которые работают гинекологами и однажды влюбляются в свою пациентку, после чего начинают серьезно конфликтовать. Роль братьев исполнил британский актер Джереми Айронс. Известно, что от этой роли прежде отказался американский режиссер Роберт Де Ниро, сославшись на то, что ему некомфортно воплощать на экране образ гинеколога.

Пятерку лучших психологических триллеров замыкает криминальная драма канадского режиссера Дэвида Кроненберга "Оправданная жестокость" (2005), снятая по мотивам одноименного комикса Джона Вагнера. В фильме показана история американца по имени Том Столл, который благодаря случайному стечению обстоятельств становится героем, но после этого в его жизни начинают появляться загадочные люди с темным прошлым.