Грузинская шахматистка Гаприндашвили подала в суд на Netflix из-за сериала "Ход королевы"

Гаприндашвили (справа) требует $5 млн и опровержения заявления, что она не проводила матчи с мужчинами Фото: ცისკარი • ciskari / Facebook

В одном из эпизодов в сериале говорится, что Гаприндашвили никогда не играла в шахматы с мужчинами. В иске отмечено, что к 1968 году, в котором разворачивались действия эпизода, Гаприндашвили провела матчи как минимум с 59 игроками мужского пола.

В Netflix заявили, что иск беспочвенен. В компании говорят, что уважают Гаприндашвили и ее блестящую карьеру, но будут отстаивать свою правоту в суде.

Грузинской шахматистке также не понравилось то, что в сериале ее назвали "русской шахматисткой". Об этом сообщил The Hollywood Reporter.

"Netflix назвал Гаприндашвили русской, несмотря на то, что знал, что она грузинка и что грузины пострадали от российского господства, когда они были частью Советского Союза, а затем подверглись запугиванию и вторжению со стороны России", – сказано в иске.

Гаприндашвили требует $5 млн и опровержение заявления, что она не проводила шахматные матчи с мужчинами.

Гаприндашвили родилась в 1941 году в Грузии. Она является пятой в истории чемпионкой мира по шахматам, первым международным гроссмейстером среди женщин и первой женщиной, которой присвоили звание международного гроссмейстера среди мужчин.