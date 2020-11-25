Звезда сериала "Ход Королевы" Тейлор-Джой призналась, что до съемок не умела играть в шахматы

По словам американской актрисы Ани Тейлор-Джой, которая сыграла в сериале "Ход Королевы" шахматистку, сейчас она считает игру в шахматы сексуальной.

24-летняя американская актриса Аня Тейлор-Джой, сыгравшая сироту-шахматистку Бет Хармон в шестисерийном сериале "Ход Королевы", в интервью The Sun рассказала, что до того, как получить эту роль, никогда не играла в шахматы.

По словам актрисы, она знала, что есть доска и фигуры, и на этом ее знания заканчивались. Тейлор-Джой призналась, что сейчас считает игру в шахматы очень сексуальной, ведь игроки посвящают ей много стасти.

Премьера шестисерийного сериала "Ход королевы", снятого по мотивам одноименного романа писателя-фантаста Уолтера Тевиса, состоялась 23 октября 2020 года. Режиссером проекта стал Скот Фрэнк.

Действия сериала происходят в 50-х годах прошлого столетия. Главная героиня – успешная шахматистка Хармон, которая воспитывалась в детском доме. По сюжету ей предстоит преодолеть алкогольную и наркозависимость, чтобы осуществить свою мечту – завоевать звание гроссмейстера.

За первые 28 дней посмотрело более 62 млн домохозяйств, что позволило назвать его премьеру самой успешной среди мини-сериалов Netflix.