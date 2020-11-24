62 млн просмотров за 28 дней. "Ход королевы" с Тейлор-Джой стал самой успешной премьерой Netflix

Мини-сериал о жизни наркозависимой шахматистки-сироты, роль которой исполнила американская актриса Аня Тейлор-Джой, стал одним из самых популярных проектов стриминговой платформы Netflix.

Американский сериал "Ход королевы", сюжет которого основан на одноименном романе писателя-фантаста Уолтера Тевиса, за первые 28 дней посмотрело более 62 млн домохозяйств, что позволило назвать его премьеру самой успешной среди мини-сериалов на стриминговой платформе Netflix. Об этом сообщает таблоид The Hollywood Reporter.

В 92 странах мира сериал вошел в десятку самых популярных проектов Netflix, а на территории 63 стран вышел на первое место.

Действия сериала происходят в 50-х годах прошлого столетия. Главная героиня – успешная шахматистка Бет Хармон, которая воспитывалась в детском доме. По сюжету ей предстоит преодолеть алкогольную и наркозависимость, чтобы осуществить свою мечту – завоевать звание гроссмейстера.

Главную роль в сериале исполнила 24-летняя американская актриса Аня Тейлор-Джой.