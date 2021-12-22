"Это пипецкий пипец". "Живой Кен", который стал трансгендерной Барби, показал грудь, промежность и пятую точку

Для ролика Алвес позирует в бежевом облегающем боди с декольте и поясом. Образ телеведущей дополнили макияж и распущенные волосы.

"Я люблю свой новый образ жизни, хожу в тренажерный зал, веду здоровый образ жизни и готовлю тело к карнавалу в Бразилии в 2022 году", – подписала она свою публикацию.

"Мужик есть мужик, хоть тонну силикона вкачай", – написала mamavalia333.

"Это пипецкий пипец", – прокомментировала ny_nazima_.

Контекст:

Родриго Алвес родился 30 июля 1983 года в Сан-Паулу, Бразилия. Из-за гормонального дисбаланса в подростковом возрасте у него выросла грудь, и в 17 лет он перенес первую пластическую операцию по ее удалению.

В январе 2020 года британскому изданию The Mirror Алвес рассказал, что "на самом деле всегда ощущал себя именно Барби, а не Кеном". В том же году он сделал операцию по смене пола и сообщил, что теперь его зовут Джессика.