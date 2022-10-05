"Это то, чего я давно хотела". 48-летняя Суэнк сообщила, что беременна двойней

"Это то, чего я давно хотела, и моя следующая цель – стать мамой, – сказала актриса. – И не одного, а двух. Я не могу в это поверить".
.@HilarySwank is going to be a mom of TWO!— Good Morning America (@GMA) October 5, 2022
Congratulations! * https://t.co/kWY5S6eOU4 pic.twitter.com/kzuG8NkpdF
Суэнк – лауреатка премий "Оскар" и "Золотой глобус", обладательница звезды на голливудской Аллее славы.
В 2018 году она тайно вышла замуж за американского бизнесмена Филиппа Шнайдера. От предыдущих отношений детей ни у Суэнк, ни у Шнайдера нет.