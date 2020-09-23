Everything Is Gone. Экс-участница шоу "Голос страны" Таран выпустила ролик под именем Siren. Видео
Экс-участница шоу "Голос страны" на "1+1" Валентина Таран под псевдонимом Siren презентовала дебютный трек – Everything Is Gone. Ролик на него разместили на YouTube-канале Owl_SerenaMUA. Авторы песни – Таран и Дмитрий Кувалин. "Создание трека выпало на карантинные будни. Мы с моим молодым человеком "поймали" вдохновение, написали музыку, текст буквально за вечер. Изначально, мы хотели передать атмосферу рока и 1980-х в музыкальном плане", – рассказала Siren. Об этом изданию "ГОРДОН" сообщила пресс-служба исполнительницы. Трек сопроводили лирик-видео из черно-белых снимков пары. "Я думаю, что каждый из нас был кем-то брошен. В этот трек важно просто вслушаться, погрузиться в себя, в глубину своего подсознания, чтобы задуматься о каких-то глобальных вещах, не только об отношениях между девушкой и парнем", – отметила певица. Таран на "Голосе страны" в 2015 году была участницей команды певца Александра Пономарева.
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