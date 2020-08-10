"Сивий коню". Экс-участница "Х-фактор 10" сняла клип на народную украинскую песню. Видео
Экс-участница шоу "Х-фактор" на канале СТБ Navka (Марина Тимофийчук) презентовала клип на народную украинскую песню "Сивий коню". Трек она посвятила восточной части Украины и временно оккупированным, а также аннексированным территориям. "Я с детства мечтала снять клип в Крымских горах, виноградниках и на берегах Алушты. А также на воспетых терриконах Слобожанщины. Невероятные масштабы, которые, к сожалению, сейчас недоступны большинству украинцев", – призналась певица. В ролике Navka появилась на черном фоне, стоя перед микрофоном. "Сейчас я не могу сделать видео и прорекламировать туристические маршруты на юго-востоке, но я уверена, что когда-нибудь я еще сниму там не один клип после возвращения наших территорий под юрисдикцию Украины. Трек для этого видео выбран тоже не случайно. И хотя слова в нем необычные для рядового украинца из-за их древности, вслушайтесь, там много мудрости", – отметила исполнительница.
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