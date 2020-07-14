"Пускайте нас". Экс-участница "Х-фактор 10" сняла клип на песню-веснянку. Видео
Экс-участница шоу "Х-фактор" на канале СТБ Navka (Марина Тимофийчук) презентовала клип на песню "Пускайте нас". Композиция является веснянкой – обрядовой песней встречи весны. "Эта веснянка есть в разных интерпретациях, и некоторые ее фразы можно встретить в других песнях этого жанра, но такой вариант, который записала я, нигде больше не находила", – рассказала певица. Она отметила, что клип решили сделать легким, без сложного сюжета. "Пускайте нас" больше акцентирует внимание на позитиве и яркости", – отметила Navka. Клип снимали в Железном порту, в Национальном заповеднике и в Николаевской области (Актовский каньон). В клипе также присутствуют кадры, снятые на фоне самчикивских росписей, которые были популярны на Подолье и Волыни до ХХ века. Эти росписи были почти забыты, лишь недавно их начали восстанавливать и популяризировать. "Искусство и песня способны объединить нацию", – заявила Navka, комментируя премьеру.
Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.
Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.