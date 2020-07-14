Бульвар Шоубиз
 
14 июля, 2020
 
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"Пускайте нас". Экс-участница "Х-фактор 10" сняла клип на песню-веснянку. Видео

Экс-участница шоу "Х-фактор" на канале СТБ Navka (Марина Тимофийчук) презентовала клип на песню "Пускайте нас". Композиция является веснянкой – обрядовой песней встречи весны. "Эта веснянка есть в разных интерпретациях, и некоторые ее фразы можно встретить в других песнях этого жанра, но такой вариант, который записала я, нигде больше не находила", – рассказала певица. Она отметила, что клип решили сделать легким, без сложного сюжета. "Пускайте нас" больше акцентирует внимание на позитиве и яркости", – отметила Navka. Клип снимали в Железном порту, в Национальном заповеднике и в Николаевской области (Актовский каньон). В клипе также присутствуют кадры, снятые на фоне самчикивских росписей, которые были популярны на Подолье и Волыни до ХХ века. Эти росписи были почти забыты, лишь недавно их начали восстанавливать и популяризировать. "Искусство и песня способны объединить нацию", – заявила Navka, комментируя премьеру.

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Navka: Искусство и песня способны объединить нацию
Navka: Искусство и песня способны объединить нацию
Скриншот: NAVKA / YouTube

видео

Видео: NAVKA / YouTube
Теги: искусство, видео, клип, заповедник, шоу, певица, Х-фактор, песня, Navka
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