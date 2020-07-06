"Чи ви, люди, спите, спите". Участница "Х-фактор 10" сняла клип на старинную украинскую песню. Видео
Участница шоу "Х-фактор" на канале СТБ Navka (Марина Тимофийчук) презентовала на своем YouTube-канале клип на песню "Чи ви, люди, спите, спите". Видео обнародовали в рамках собственного проекта Navka "Украина в песнях". Композиция относится к жанру исторических и рассказывает о периоде татарских и турецких набегов на Украину. "Эта песня абсолютно никем не исследована, поэтому не исключено, что это одна из древнейших известных исторических песен. Я нашла ее на Буковине. Бабушка, которая пела мне ее, уже не с нами. Я чувствовала ответственность, что должна передать это сообщение следующим поколениям, потому должна была записать песню", – рассказала певица. Клип снимали в Алешковских песках в Херсонской области. Одну из ролей исполнил актер из Турции. "Я хотела в клипе показать, с одной стороны, борьбу нашего народа с турками и татарами, а с другой стороны, не хотела совершенно очернить народ, потому что время прошло и все изменилось", – рассказала исполнительница.
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