"Вербовая дощечка". Участница "Х-фактор 10" сняла клип на песню из "Теней забытых предков". Видео
Участница шоу "Х-фактор" на канале СТБ Navka (Марина Тимофийчук) презентовала на своем YouTube-канале клип на песню "Вербовая дощечка". Оригинальная версия композиции звучала в фильме Сергея Параджанова "Тени забытых предков". Ролик вышел как часть проекта "Украина в песнях", в рамках которого Navka представляет украинские народные песни в авторской обработке. Клип "Вербовая дощечка" был снят в поселке Верховина Ивано-Франковской области. "Верховина ассоциируется у меня с магичностью и таинственностью, потому что именно там со мной всегда случаются чудеса!" – прокомментировала премьеру певица. Режиссер ролика – Андрей Гаврищук.
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