"Ей это нравится". Цукерберг в резиновых шлепанцах сразился с дочерью на шпагах

Марк и Максим Цукерберги сражались в защитных шлемах. При этом дочь Цукерберга также надела защищающий тело жилет, а сам Цукерберг во время поединка был в резиновых шлепанцах, футболке и шортах.

"Я давно не занимаюсь фехтованием, но наблюдение за [американской фехтовальщицей] Ли Кифер на Олимпийских играх [в Токио] вдохновило меня начать учить Макс. Ей это нравится", – подписал фото Цукерберг.

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