"Ей это нравится". Цукерберг в резиновых шлепанцах сразился с дочерью на шпагах

Марк и Максим Цукерберги сражались в защитных шлемах. При этом дочь Цукерберга также надела защищающий тело жилет, а сам Цукерберг во время поединка был в резиновых шлепанцах, футболке и шортах.
"Я давно не занимаюсь фехтованием, но наблюдение за [американской фехтовальщицей] Ли Кифер на Олимпийских играх [в Токио] вдохновило меня начать учить Макс. Ей это нравится", – подписал фото Цукерберг.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
В 2012 году Цукерберг женился на своей сокурснице Присцилле Чан – они познакомились в 2003 году во время учебы в Гарвардском университете. Супруги воспитывают двух дочерей: Максим (2015) и Августу (2017).