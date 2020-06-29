Бульвар Шоубиз
 
29 июня, 2020
 
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Фадеев похудел на 100 килограммов

Российский продюсер Максим Фадеев сфотографировался в старых шортах, надев на обе ноги одну штанину, и пообещал рассказать, как именно ему удалось похудеть.

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Фадеев: Минус 100! Скоро опубликую свою методику похудения!
Фадеев: Минус 100! Скоро опубликую свою методику похудения!
Фото: fadeevmaxim / Instagram

Российский продюсер Максим Фадеев сообщил в Instagram, что похудел на 100 килограммов. Он обнародовал фото в старых шортах, которые теперь на него велики.

Продюсер позировал, надев на обе ноги одну штанину, а вторую держа в руке.

"Всем мир! Это мои шорты... Минус 100! Скоро опубликую свою методику похудения!" – написал он.

В апреле 2020 года Фадеев сообщал, что только за один месяц похудел на 10 килограммов.

Тогда, отвечая на вопросы подписчиков, Фадеев заявил, что для достижения желаемого веса ему нужно избавиться еще от 19 кг. До похудения Фадеев весил 182 килограмма. 

Максим Фадеев родился 6 мая 1968 года в городе Кургане РФ. С 1993-го по 2003 год продюсер жил в Германии и Чехии, занимаясь в это время продюсированием певицы Линды. В 2003-м Фадеев вернулся в Россию.

15 марта 2018 года Фадеев закрыл свой продюсерский центр и основал музыкальный лейбл MALFA (аббревиатура от Maksim ALeksandrovich FAdeev).

Теги: Россия, Максим Фадеев, продюсер, похудение
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