Фанатки российского рэпера Басты подрались на его концерте в Одессе. Видео

Судя по видео, одна недовольная девушка попросила присесть поклонниц Басты, которые находились на возвышении у vip-столика и перекрывали вид на сцену. После отказа девушка облила впереди стоящих фанаток какой-то жидкостью. Одна из них повернулась, плеснула в ответ чем-то из бокала. После словесной перепалки завязалась драка.
"Поединок завершился слезами девушки, которой перекрыли просмотр концерта. Сам Баста не обратил внимание на этот инцидент", – уточняется в сообщении Telegram-канала.
15 января 2018 года Министерство культуры внесло Басту в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины. В ноябре суд признал законным запрет Басте въезжать в Украину.
В сентябре 2020 года Минкульт сообщил, что исключил Басту из перечня лиц, которые создают угрозу нацбезопасности, так как истек срок запрета. В обновленном 25 июня 2021 года списке на сайте министерства Вакуленко нет.
23 июня в СБУ заявили, что отправили в Министерство культуры ходатайство о добавлении Басты в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины, но в Минкульте заявили, что такое обращение ведомство не получало.
25-го и 26 июня, несмотря на акции протестов, у Басты состоялись концерты в Киеве, а 27-го – в Одессе. 28 июня рэпер выступит в Одессе под другим сценическим именем – Ноггано.
Рэпер Баста находится в базе данных центра "Миротворец" из-за неоднократного незаконного пересечения государственной границы Украины и отрицания российской агрессии. Отмечается, что он гастролировал в оккупированном Россией Крыму.