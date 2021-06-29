Фанатки российского рэпера Басты подрались на его концерте в Одессе. Видео

Драку в vip-зоне на собственном концерте рэпер Баста не заметил Фото: bastaakanoggano / Instagram

Судя по видео, одна недовольная девушка попросила присесть поклонниц Басты, которые находились на возвышении у vip-столика и перекрывали вид на сцену. После отказа девушка облила впереди стоящих фанаток какой-то жидкостью. Одна из них повернулась, плеснула в ответ чем-то из бокала. После словесной перепалки завязалась драка.

"Поединок завершился слезами девушки, которой перекрыли просмотр концерта. Сам Баста не обратил внимание на этот инцидент", – уточняется в сообщении Telegram-канала.

ВИДЕО