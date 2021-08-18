"Фантастика". Многодетная звезда "Чудо-женщины" Гадот показала, как сцеживается в гримерке в перерыве между съемками

Артистка сцеживается с помощью молокоотсоса в то время, как визажист и парикмахер делают ей макияж и укладку.

"Просто я. За кулисами становлюсь мамой", – подписала она снимок.

"Фантастика", – отреагировали подписчики.

"Мама, профессиональная и красивая", – прокомментировали фото поклонники.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Gal Gadot (@gal_gadot)