"Фея нежности", "Выглядите на 18". Жанна Бадоева оголила спину и ноги в полупрозрачном платье

"В конце выпуска "Жизнь других" про Вашингтон, я сказала, что главное в жизни не найти себя, а создать себя. А вы как считаете? Жизнь – это вечный поиск своего предназначения или постоянная работа, чтобы стать лучше?" – спросила у подписчиков 45-летняя ведущая.

Пост Бадоевой набрал больше 50 тыс. лайков и свыше 500 комментариев.

"Это вы, Жанна? Я думала, ваша дочь. Вы тут очень молоденькая", – прокомментировала фото xadijsara.

"Жанна, вы фея нежности. Ваши образы неповторимы, я учусь женственности в стиле по ним", – призналась masha.spezia.

"Выглядите на 18", – написала moskovkinavictoria.

View this post on Instagram A post shared by Zhanna Badoeva - Жанна Бадоева (@zhanna_badoeva)