"Фея нежности", "Выглядите на 18". Жанна Бадоева оголила спину и ноги в полупрозрачном платье

"В конце выпуска "Жизнь других" про Вашингтон, я сказала, что главное в жизни не найти себя, а создать себя. А вы как считаете? Жизнь – это вечный поиск своего предназначения или постоянная работа, чтобы стать лучше?" – спросила у подписчиков 45-летняя ведущая.
Пост Бадоевой набрал больше 50 тыс. лайков и свыше 500 комментариев.
"Это вы, Жанна? Я думала, ваша дочь. Вы тут очень молоденькая", – прокомментировала фото xadijsara.
"Жанна, вы фея нежности. Ваши образы неповторимы, я учусь женственности в стиле по ним", – призналась masha.spezia.
"Выглядите на 18", – написала moskovkinavictoria.
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Бадоева родилась 18 марта 1976 года в литовском городе Мажейкяй. В начале 1990-х годов ее семья переехала в Киев. Она окончила режиссерский факультет Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого.
Вместе с бывшим супругом, украинским режиссером Аланом Бадоевым была ведущей первого сезона шоу "Орел и решка". Следующие два сезона она вела проект в паре с актером Андреем Бедняковым.
В настоящее время Бадоева вместе с третьим супругом Василием Мельничиным, за которого вышла замуж в 2014 году, живет в Италии и занимается съемками собственной передачи "Жизнь других". Программа выходит на российском "Первом канале".