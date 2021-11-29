"Фигурка – огонь". Жанна Бадоева показала 16-летнюю дочь от экс-супруга, клипмейкера Алана Бадоева

"Как же быстро растут наши дети... Мой уже взрослый подросток Ло! Между первым и вторым снимками разница в... Как вы думаете, во сколько лет?" – спросила у подписчиков 45-летняя ведущая.

Пост Бадоевой набрал почти 90 тыс. лайков.

"Какие же красавицы. Предположу, что разница в три года", – написала sorin4iik.

"Самое главное – ребенок вырос, а мать не изменилась, что значит порода", – прокоментировала фото valia1217.

"Фигурка у вас – огонь", – заметила _____vikt.

View this post on Instagram A post shared by Zhanna Badoeva - Жанна Бадоева (@zhanna_badoeva)