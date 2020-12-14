Бульвар Шоубиз
 
14 декабря, 2020
 
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FKA twigs обвинила Лабафа в насилии и заражении ее венерическим заболеванием

Американский актер Шайя Лабаф не стал отклонять обвинения в жестоком обращении по отношению к своей бывшей девушке, британской певице FKA twigs.

FKA twigs рассказала о насилии в отношениях, которые уже прекратились
FKA twigs рассказала о насилии в отношениях, которые уже прекратились
Фото: EPA

Британская певица FKA twigs обвинила американского актера Шайю Лабафа в сексуальном и физическом насилии. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

FKA twigs (Талья Дебретт Барнетт) подала на Лабафа, с которым у нее был роман, иск в суд Лос-Анджелеса. Она заявила, что Лабаф обращался с ней жестоко физически, эмоционально и ментально, сознательно заразил венерическим заболеванием и причинил эмоциональные страдания. 

Еще одна бывшая девушка Лабафа Кэролин Фо заявила о жестокости со стороны актера. По ее словам, Лабаф однажды ударил ее так, что пошла кровь.

Лабаф заявил, что многие из этих утверждений не соответствуют действительности. Он добавил, что его бывшие пассии имеют право высказаться, а он – взять ответственность за то, что сделал.

Актер признался, что прошел программу по реабилитации зависимых людей "12 шагов" и намерен вылечиться от алкоголизма. Он добавил, что сожалеет о возможном причиненном людям вреде.

Роман Барнетт и Лабафа продолжался с осени 2018 года по лето 2019-го. Лабаф неоднократно был задержан полицией по обвинениям в хулиганстве.

Наиболее известные фильмы с участием Лабафа – "Тупой и еще тупее тупого: Когда Гарри встретил Ллойда", "Я, робот", "На крючке", "Трансформеры: Месть падших", "Нью-Йорк, я люблю тебя", "Трансформеры 3: Темная сторона Луны", "Выбивая долги". 

Теги: реабилитация, хулиганство, актер, обвинение, алкоголизм, насилие, удары, певица, FKA twigsз, иск, суд, кровь, девушка, Шайя Лабаф
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