Фоззи заявил, что "добрые люди" украли с колясок его детей колеса и подстаканники

По словам участника группы ТНМК Фоззи (Александра Сидоренко), после кражи колес и подстаканников с колясок его детей он во время прогулок начал обращать внимание на встречные коляски.

Участник группы ТНМК Фоззи (Александр Сидоренко), у которого в апреле 2020 года родилась двойня, 31 января в Facebook сообщил, что "добрые люди" украли с колясок его детей колеса и подстаканники.

"Гуляя по набережной, люди обычно смотрят на залив с рыбаками. Или на горки, с которых на санках съезжают трезвые дети и пьяные взрослые. И только злой детектив Саша идет, вглядываясь во встречные коляски. Точнее, в передние колеса колясок и подстаканники, потому что подстаканники тоже украли добрые люди, которых в теории следует любить, прощать им все и оставлять право голоса", – написал артист.

Фоззи с 1989 года является участником группы ТНМК и автором текстов песен коллектива. Он записал три сольных альбома. Также он писатель: в его библиографии 10 книг. Последняя – "Червоні хащі" – была издана в 2019 году.

В апреле 2020 года певец стал отцом двойни – у артиста родились сын и дочь. Имя матери детей он не афиширует.