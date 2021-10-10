Французский дизайнер год скрывал ожоги, полученные при взрыве камина в его доме

"Ровно год назад в моем доме взорвался камин. На следующее утро я проснулся в парижской больнице "Сен-Луи". Талантливый персонал этой знаменитой больницы, которая лечила невероятное количество случаев COVID-19 одновременно, потрясающе заботился обо мне", – написал модельер.

По словам Рустена, он сделал все, чтобы скрыть эту историю от как можно большего числа людей.

"Честно говоря, я не совсем уверен, почему мне было так стыдно, может быть, это одержимость совершенством, которой известна мода, и моя собственная неуверенность", – вспоминает он.

Модельер прятал шрамы с помощью масок для лица, водолазок, длинных рукавов и колец.

View this post on Instagram Публикация от OLIVIER R. (@olivier_rousteing)

Рустен добавил, что его юбилейное шоу, прошедшее в конце сентября, было посвящено "празднованию исцеления от боли". Он также опубликовал фрагмент из этого модельного показа. В нем модели дефилируют в нарядах, состоящих из многочисленных повязок, похожих на те, которые носил сам модельер во время лечения.

View this post on Instagram Публикация от OLIVIER R. (@olivier_rousteing)