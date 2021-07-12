Борющийся с раком российский модельер Валентин Юдашкин переболел коронавирусом

Положительный ПЦР-тест Юдашкин получил уже после возвращения с отдыха Фото: vyudashkin / Instagram

Как передает издание "СтарХит", о том, что переболел COVID-19, 57-летний модельер узнал уже после возвращения домой, получив положительный результат ПЦР-теста на инфекцию.

По словам Юдашкина, он еще осенью прошлого года сделал прививку от коронавируса. Модельер добавил, что это позволило ему перенести заболевание в легкой форме.

В статье также упоминается, что последние пять лет Юдашкин борется с раком.

"В начале у меня был рак почки – он был очагом, потом обнаружили метастазы в голове. Видимо это произошло за год. Главное, что врачи видели эту историю: все же в компьютерах есть. Но они думали, что это возрастное", – цитирует издание слова модельера, сказанные несколько лет назад.