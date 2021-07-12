Борющийся с раком российский модельер Валентин Юдашкин переболел коронавирусом

Как передает издание "СтарХит", о том, что переболел COVID-19, 57-летний модельер узнал уже после возвращения домой, получив положительный результат ПЦР-теста на инфекцию.
По словам Юдашкина, он еще осенью прошлого года сделал прививку от коронавируса. Модельер добавил, что это позволило ему перенести заболевание в легкой форме.
В статье также упоминается, что последние пять лет Юдашкин борется с раком.
"В начале у меня был рак почки – он был очагом, потом обнаружили метастазы в голове. Видимо это произошло за год. Главное, что врачи видели эту историю: все же в компьютерах есть. Но они думали, что это возрастное", – цитирует издание слова модельера, сказанные несколько лет назад.
По данным сайта Worldometers на 12 июля, по числу новых случаев COVID-19 в тройке лидеров Индонезия, Россия и Иран. В этих странах суточный прирост новых больных составил больше 40 тыс., 25 тыс. и 20 тыс. соответственно.
Юдашкин родился 14 октября 1963 года в поселке Баковка Московской области. В 1986 году он окончил с отличием Московский индустриальный техникум.
В 1991 году впервые в Париже представил свою коллекцию из 150 моделей. В 1994-м и 1996 годах Юдашкин создавал костюмы для олимпийской сборной России перед Олимпийскими играми в Лиллехаммере и Атланте соответственно.
В феврале 2012-го был официально зарегистрирован как доверенное лицо кандидата в президенты РФ Владимира Путина.