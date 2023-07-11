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11 июля, 2023
 
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Фронтвумен группы Onuka Жижченко стала амбассадором всемирного плей-листа Equal от Spotify. Ее фото размещено на Times Square в Нью-Йорке

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Жижченко: Мне особенно приятно быть одной из женщин, чей голос способен менять, воплощать, окрылять и действовать
Жижченко: Мне особенно приятно быть одной из женщин, чей голос способен менять, воплощать, окрылять и действовать
Фото: onukaofficial/ / Instagram

Фронтвумен украинской группы Onuka Ната Жижченко стала амбассадором Spotify Equal. Об этом 10 июля сообщается на странице артистки в Instagram.

"Для меня большая честь стать послом программы Equal, особенно сейчас, потому что война не заканчивается и нам необходимо продолжать напоминать миру о нас, – прокомментировала партенерство артистка. – Equal от Spotify – это программа, которая поддерживает талантливых музыкантов и артистов со всего мира. Она стремится создать равные возможности для представителей разных культур, гендеров и национальностей на музыкальной сцене. Украинская музыка становится частью этой инициативы, привлекая внимание мировой аудитории к Украине и ее культурному разнообразию. Мне особенно приятно быть одной из женщин, имеющих право голоса, и чей голос способен менять, воплощать, окрылять и действовать". 

Жижченко подчеркнула, что, став амбассадором проекта, получила еще одну уникальную возможность поддерживать внимание мира к Украине.

"Я с надеждой уповаю и верю, что каждое прослушивание нашей музыки приближает нас к победе и косвенно, и буквально, потому что музыка объединяет, музыка исцеляет, музыка спасает, музыка донатит и музыка побеждает! Все будет Украина", –  добавила артистка.

В рамках сотрудничества фото Жижченко размещено на билборде, расположенном на Times Square в Нью-Йорке. Об этом сообщается в пресс-релизе, предоставленном интернет-изданию "ГОРДОН".

Контекст:

Группа Onuka дебютировала в октябре 2013 года. Фронтвумен группы Ната Жижченко в 2016 году вышла замуж за своего саунд-продюсера Евгения Филатова, с которым познакомилась в 2008 году. Пара воспитывает двоих детей.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: культура, Нью-Йорк, война России против Украины, Onuka, Spotify, Ната Жижченко
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