Фронтвумен группы Onuka Жижченко стала амбассадором всемирного плей-листа Equal от Spotify. Ее фото размещено на Times Square в Нью-Йорке

Жижченко: Мне особенно приятно быть одной из женщин, чей голос способен менять, воплощать, окрылять и действовать Фото: onukaofficial/ / Instagram

"Для меня большая честь стать послом программы Equal, особенно сейчас, потому что война не заканчивается и нам необходимо продолжать напоминать миру о нас, – прокомментировала партенерство артистка. – Equal от Spotify – это программа, которая поддерживает талантливых музыкантов и артистов со всего мира. Она стремится создать равные возможности для представителей разных культур, гендеров и национальностей на музыкальной сцене. Украинская музыка становится частью этой инициативы, привлекая внимание мировой аудитории к Украине и ее культурному разнообразию. Мне особенно приятно быть одной из женщин, имеющих право голоса, и чей голос способен менять, воплощать, окрылять и действовать".

Жижченко подчеркнула, что, став амбассадором проекта, получила еще одну уникальную возможность поддерживать внимание мира к Украине.

"Я с надеждой уповаю и верю, что каждое прослушивание нашей музыки приближает нас к победе и косвенно, и буквально, потому что музыка объединяет, музыка исцеляет, музыка спасает, музыка донатит и музыка побеждает! Все будет Украина", – добавила артистка.

В рамках сотрудничества фото Жижченко размещено на билборде, расположенном на Times Square в Нью-Йорке. Об этом сообщается в пресс-релизе, предоставленном интернет-изданию "ГОРДОН".

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