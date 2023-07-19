"Гарри не вписывается в безвкусный мир Меган". Сассекские приняли решение пожить отдельно. СМИ рассказали о проблемах в их отношениях

В публикации отмечается, что отношения герцога и герцогини Сассекских пошатнулись из-за того, что они "были измучены негативной реакцией общественности, неудачными деловыми сделками и публичными размолвками со своими близкими".
Собеседник таблоида отметил, что сейчас супруги пытаются выяснить, что повлияло на их отношения. По его словам, "Гарри не вписывается в безвкусный мир Меган".
В разговоре с редакцией человек из окружения пары отметил, что принц Гарри планирует поездку в Африку, чтобы снять документальный фильм без жены. Подчеркивается, что "одиночное путешествие может быть именно тем, что нужно Гарри, поскольку он считает континент своим вторым домом".
Его супруга тем временем сменила агента и намерена создать собственный бренд, чтобы "заработать миллионы".
Таблоид Page Six, ссылаясь на свои источники, 18 июля сообщил, что информация о проблемах в семье у принца Гарри не соответствует действительности.
Принц Гарри весной 2018 года женился на американской актрисе Меган Маркл. 9 января 2020 года они заявили о намерении сложить королевские полномочия. Королевская семья сообщила, что поддержала желание принца Гарри и его жены "начать новую жизнь".
После заявления супруги переехали в США, где проживали в престижном поселении Монтесито (Калифорния). Пара воспитывает сына Арчи (2019) и дочь Лилибет (2021).