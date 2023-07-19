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19 июля, 2023
 
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"Гарри не вписывается в безвкусный мир Меган". Сассекские приняли решение пожить отдельно. СМИ рассказали о проблемах в их отношениях

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Принц Гарри женился на актрисе Меган Маркл в 2018 году
Принц Гарри женился на актрисе Меган Маркл в 2018 году
Фото: ЕРА

Проживающие в США британский принц Гарри и его жена Меган приняли решение пожить отдельно, чтобы "восстановить отношения". Об этом 18 июля сообщил американский таблоид RadarOnline со ссылкой на информацию, полученную из собственных источников. Его цитирует Page Six.

В публикации отмечается, что отношения герцога и герцогини Сассекских пошатнулись из-за того, что они "были измучены негативной реакцией общественности, неудачными деловыми сделками и публичными размолвками со своими близкими".

Собеседник таблоида отметил, что сейчас супруги пытаются выяснить, что повлияло на их отношения. По его словам, "Гарри не вписывается в безвкусный мир Меган".

В разговоре с редакцией человек из окружения пары отметил, что принц Гарри планирует поездку в Африку, чтобы снять документальный фильм без жены. Подчеркивается, что "одиночное путешествие может быть именно тем, что нужно Гарри, поскольку он считает континент своим вторым домом".

Его супруга тем временем сменила агента и намерена создать собственный бренд, чтобы "заработать миллионы".

Таблоид Page Six, ссылаясь на свои источники, 18 июля сообщил, что информация о проблемах в семье у принца Гарри не соответствует действительности.

Контекст:

Принц Гарри весной 2018 года женился на американской актрисе Меган Маркл. 9 января 2020 года они заявили о намерении сложить королевские полномочия. Королевская семья сообщила, что поддержала желание принца Гарри и его жены "начать новую жизнь".

После заявления супруги переехали в США, где проживали в престижном поселении Монтесито (Калифорния). Пара воспитывает сына Арчи (2019) и дочь Лилибет (2021).

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: принц Гарри, Меган Маркл, развод, герцогиня Сассекская Меган
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