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12 апреля, 2023
 
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Принц Гарри поедет один. Названа причина, по которой жена герцога Сассекского Меган решила пропустить коронацию Чарльза III

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Жена принца Гарри не может пропустить день рождения сына ради коронации Чарльза III
Жена принца Гарри не может пропустить день рождения сына ради коронации Чарльза III
Фото: ЕРА

Проживающий в США британский принц Гарри приедет на коронацию своего отца, короля Великобритании Чарльза III без жены Меган и их двоих детей. Об этом со ссылкой на официальное заявление Букингемского дворца 12 апреля сообщил телеканал BBC.

В публикации отмечается, что это будет первая встреча принца Гарри с отцом после публикации его скандальных мемуаров под названием "Запасной", которые "наглядно показали глубину разногласий с другими членами королевской семьи".

Журналисты BBC пишут, что отсутствие жены принца Гарри на коронации его отца "будет рассматриваться как часть этой напряженности".

Американский таблоид Page Six 12 апреля со ссылкой на информацию, полученную из собственных источников, написал, что жена принца Гарри останется в США, так как не может пропустить день рождения сына Арчи, которому в день коронации Чарльза III исполнится четыре года.

Контекст:

Церемония коронации Чарльза III и его жены, королевы-консорта Камиллы, запланирована на 6 мая и продлится до 8 мая включительно. Непосредственно коронация состоится в Вестминстерском аббатстве. Службу проведет архиепископ Кентерберийский. Коронационный концерт в прямом эфире будут транслировать телеканалы BBC и BBC Studios. Весь список праздничных мероприятий опубликован здесь.

Принц Чарльз унаследовал трон после смерти королевы Великобритании Елизаветы II, которая умерла 8 сентября 2022 года в возрасте 96 лет.

Принц Гарри весной 2018 года женился на американской актрисе Меган Маркл. 9 января 2020 года они заявили о намерении сложить королевские полномочия. Королевская семья сообщила, что поддержала желание принца Гарри и его жены "начать новую жизнь".

В настоящее время принц Гарри с женой и двумя детьми проживают в США – в престижном поселении Монтесито (Калифорния). Пара воспитывает сына Арчи (2019) и дочь Лилибет, которая родилась 6 июня 2021 года.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: король Чарльз III, принц Гарри, герцогиня Сассекская Меган, коронация
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