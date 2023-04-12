Принц Гарри поедет один. Названа причина, по которой жена герцога Сассекского Меган решила пропустить коронацию Чарльза III

Жена принца Гарри не может пропустить день рождения сына ради коронации Чарльза III Фото: ЕРА

В публикации отмечается, что это будет первая встреча принца Гарри с отцом после публикации его скандальных мемуаров под названием "Запасной", которые "наглядно показали глубину разногласий с другими членами королевской семьи".

Журналисты BBC пишут, что отсутствие жены принца Гарри на коронации его отца "будет рассматриваться как часть этой напряженности".

Американский таблоид Page Six 12 апреля со ссылкой на информацию, полученную из собственных источников, написал, что жена принца Гарри останется в США, так как не может пропустить день рождения сына Арчи, которому в день коронации Чарльза III исполнится четыре года.