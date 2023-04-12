"Досадно, что прошло два года, а не додумались даже облагородить". В сети показали, как выглядит могила Чапкиса. Видео

"Очень досадно и очень горько смотреть на могилу Чапкиса. Прошло уже два года, а его жена, которую он при наших личных разговорах называл Бриллиантиком, а также его сын из Америки не додумались не то чтобы поставить памятник, а хотя бы облагородить эту могилу. Легенда и судья "Танцев со звездами" пока покоится вот так", – прокомментировал автор ролика.
@maksym_levchenko Був днями на могилі у Чапкіса. Гірко щось стало... * #чапкис #байковоекладбище оригінальний звук - Максим Левченко
Сын Чапкиса Грег Чапкис, который живет в США, в последний раз был на могиле отца осенью 2021 года.
Григорий Чапкис родился 24 февраля 1930 года в Кишиневе. В 1944-м его семья переехала в Киев. Он окончил Киевский институт культуры. Был хореографом в Театре имени Ивана Франко и заместителем директора Театра драмы и комедии на Левом берегу, выступал в составе Академического ансамбля танца Украины имени Павла Вирского. В 2007 году основал Школу танцев Чапкиса.
Хореограф был судьей шоу "Танцы со звездами" на "1+1" четыре сезона. В предпоследнем сезоне (2020) Чапкис оценивал выступления участников в статусе приглашенного судьи. Чапкис – отец двоих детей: Лилии (1958) и Грега (1979). У него есть две внучки, два внука и правнучка.
Григорий Чапкис умер 13 июня 2021 года на 92-м году жизни. По словам Грега Чапкиса, причиной смерти стал преклонный возраст артиста.
Чапкис похоронен на Байковом кладбище.