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12 апреля, 2023
 
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"Досадно, что прошло два года, а не додумались даже облагородить". В сети показали, как выглядит могила Чапкиса. Видео

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Чапкис похоронен на Байковом кладбище
Чапкис похоронен на Байковом кладбище
Фото: Танці з зірками / Facebook

Автор украинского TikTok-блога Максим Левченко 9 апреля разместил в сети видео, в котором показал, как сейчас выглядит могила украинского хореографа, судьи шоу "Танцы со звездами" на "1+1" Григория Чапкиса.

"Очень досадно и очень горько смотреть на могилу Чапкиса. Прошло уже два года, а его жена, которую он при наших личных разговорах называл Бриллиантиком, а также его сын из Америки не додумались не то чтобы поставить памятник, а хотя бы облагородить эту могилу. Легенда и судья "Танцев со звездами" пока покоится вот так", – прокомментировал автор ролика.

Сын Чапкиса Грег Чапкис, который живет в США, в последний раз был на могиле отца осенью 2021 года.

Фото: gregchapkis / Instagram
Фото: gregchapkis / Instagram

Контекст:

Григорий Чапкис родился 24 февраля 1930 года в Кишиневе. В 1944-м его семья переехала в Киев. Он окончил Киевский институт культуры. Был хореографом в Театре имени Ивана Франко и заместителем директора Театра драмы и комедии на Левом берегу, выступал в составе Академического ансамбля танца Украины имени Павла Вирского. В 2007 году основал Школу танцев Чапкиса.

Хореограф был судьей шоу "Танцы со звездами" на "1+1" четыре сезона. В предпоследнем сезоне (2020) Чапкис оценивал выступления участников в статусе приглашенного судьи. Чапкис – отец двоих детей: Лилии (1958) и Грега (1979). У него есть две внучки, два внука и правнучка.

Григорий Чапкис умер 13 июня 2021 года на 92-м году жизни. По словам Грега Чапкиса, причиной смерти стал преклонный возраст артиста.

Чапкис похоронен на Байковом кладбище.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: кладбище, Григорий Чапкис
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