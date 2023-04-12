"Досадно, что прошло два года, а не додумались даже облагородить". В сети показали, как выглядит могила Чапкиса. Видео

"Очень досадно и очень горько смотреть на могилу Чапкиса. Прошло уже два года, а его жена, которую он при наших личных разговорах называл Бриллиантиком, а также его сын из Америки не додумались не то чтобы поставить памятник, а хотя бы облагородить эту могилу. Легенда и судья "Танцев со звездами" пока покоится вот так", – прокомментировал автор ролика.

Сын Чапкиса Грег Чапкис, который живет в США, в последний раз был на могиле отца осенью 2021 года.

Фото: gregchapkis / Instagram