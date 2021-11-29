В Киеве прошла церемония прощания с Омельченко. Его похоронили рядом с могилами Звягильского и Чапкиса. Фоторепортаж
Мэр Киева Виталий Кличко произнес речь на церемонии прощания. Фото: kyivcity.gov.ua
В центре – нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Нестор Шуфрич. Фото: glavcom.ua
Экс-премьер-министр Украины Юрий Ехануров. Фото: glavcom.ua
Экс-председатель Верховной Рады Владимир Рыбак. Фото: glavcom.ua
Экс-премьер-министр Украины Валерий Пустовойтенко. Фото: glavcom.ua
Экс-премьер-министр Украины Анатолий Кинах. Фото: glavcom.ua
Жена Омельченко Людмила. Фото: glavcom.ua
29 ноября в Киеве прошла церемония прощания с бывшим мэром Киева, экс-главой Киевской городской государственной администрации Александром Омельченко, умершим 25 ноября, сообщает "Главком"
. Отпевали Омельченко в Успенском соборе Киево-Печерской лавры, прощались – в колонном зале КГГА. На церемонии прощания были родные Омельченко, мэр Киева Виталий Кличко, депутаты Киевсовета, нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Нестор Шуфрич, экс-премьер-министры Украины Юрий Ехануров, Анатолий Кинах и Валерий Пустовойтенко, председатель Верховной Рады времен президентства Виктора Януковича Владимир Рыбак и другие. Кличко выступил с речью, сообщает
сайт КГГА. "Сан Саныч, как мы его называли, любил Киев. А киевляне уважали Омельченко. Для меня он был старшим товарищем и во многом наставником. Всегда энергичный и упорный, мудрый и с юмором, с большим интересом к жизни и людям. Таким я буду помнить Сан Саныча. Светлая память", – сказал он. Похоронили Омельченко на Байковом кладбище рядом с могилами экс-нардепа Ефима Звягильского и хореографа Григория Чапкиса, сообщает PavlovskyNews
. Фотографии с церемонии прощания опубликовали "Главком", сайт КГГА, а также "Радіо Свобода"
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