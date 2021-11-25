Омельченко не перенес операцию на сердце – СМИ

С начала ноября Омельченко лечился от коронавирусной инфекции. Сын Омельченко Александр рассказывал, что отец был в тяжелом состоянии, на кислородной поддержке.
По информации УНН, у политика случился обширный инфаркт, ему провели операцию по стентированию сердца (постановка стента в пораженный (суженный) сосуд для восстановления и улучшения кровоснабжения миокарда. – "ГОРДОН"), однако он ее не перенес.
Александр Омельченко родился в 1938 году. Был мэром Киева в 1999–2002-м и 2002–2006 годах. С 1996-го по 2006 год возглавлял Киевскую горгосадминистрацию.
Баллотировался в мэры Киева в 2014-м, 2015-м и 2020-м, но безуспешно.
В 2007–2012 годах Омельченко был депутатом Верховной Рады от "Нашей Украины – Народной самообороны", возглавлял комитет по вопросам государственного строительства и местного самоуправления.
С Омельченко связаны два смертельных ДТП. В 2009-м он насмерть сбил мужчину на пешеходном переходе, после купил семье погибшего дом и авто. В 2015-м водитель Омельченко на авто политика насмерть сбил женщину. В 2016-м джип с Омельченко за рулем столкнулся с фурой.