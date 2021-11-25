Омельченко не перенес операцию на сердце – СМИ

С начала ноября Омельченко лечился от коронавирусной инфекции. Сын Омельченко Александр рассказывал, что отец был в тяжелом состоянии, на кислородной поддержке.

По информации УНН, у политика случился обширный инфаркт, ему провели операцию по стентированию сердца (постановка стента в пораженный (суженный) сосуд для восстановления и улучшения кровоснабжения миокарда. – "ГОРДОН"), однако он ее не перенес.