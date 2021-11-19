Сын экс-мэра Киева Омельченко рассказал о состоянии отца, госпитализированного с COVID-19

Экс-мэр болеет уже более 10 дней, находится в тяжелом состоянии, но в сознании, дышит с помощью кислородной маски.
"Он постоянно в маске, постоянно дается кислород. Вроде бы сегодня ему стало немножко лучше, но пока врачи говорят, что может развернуться в любую сторону. Состояние у него тяжелое, но стабильное. Мы надеемся, что все будет хорошо", – сказал Омельченко-младший.
По словам сына, Омельченко привит от коронавирусной инфекции.
О болезни экс-мэра стало известно 18 ноября. Нынешний городской голова Виталий Кличко рассказал об этом, открыв пленарное заседание Киевсовета.
83-летний Александр Омельченко был мэром Киева в 1999–2002 и 2002–2006 годах, причем на выборах 1999 года получил поддержку избирателей в 76%. С июня 2014 года – депутат Киевского городского совета.
Баллотировался в мэры Киева в 2014-м, 2015-м и 2020-м, но безуспешно.
В 2007–2012 годах Омельченко был депутатом Верховной Рады VI созыва от "Нашей Украины – Народной самообороны", возглавлял комитет по вопросам государственного строительства и местного самоуправления.
С Омельченко связаны два смертельных ДТП. В 2009-м он насмерть сбил мужчину на пешеходном переходе, после купил семье погибшего дом и авто. В 2015-м водитель Омельченко на авто политика насмерть сбил женщину. В 2016-м джип с Омельченко за рулем столкнулся с фурой.
В начале июня 2020 года в эфире телеканала "Украина 24" Омельченко заявил: "Я обязан ходить на выборы, пока жив, здоров и не равнодушен к судьбе Киева и Украины. Я же болею этим – и Киевом, и государством".