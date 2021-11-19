Сын экс-мэра Киева Омельченко рассказал о состоянии отца, госпитализированного с COVID-19

Омельченко 83 года, он болеет коронавирусной инфекцией более 10 дней Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Экс-мэр болеет уже более 10 дней, находится в тяжелом состоянии, но в сознании, дышит с помощью кислородной маски.

"Он постоянно в маске, постоянно дается кислород. Вроде бы сегодня ему стало немножко лучше, но пока врачи говорят, что может развернуться в любую сторону. Состояние у него тяжелое, но стабильное. Мы надеемся, что все будет хорошо", – сказал Омельченко-младший.

По словам сына, Омельченко привит от коронавирусной инфекции.

О болезни экс-мэра стало известно 18 ноября. Нынешний городской голова Виталий Кличко рассказал об этом, открыв пленарное заседание Киевсовета.