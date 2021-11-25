Скончался бывший мэр Киева Александр Омельченко

По данным собеседника, политик умер около 15.00.

О причинах смерти источник не сообщил. Известно, что с начала ноября Омельченко лечился от коронавирусной инфекции.

Сын Омельченко Александр рассказывал, что отец был в тяжелом состоянии, на кислородной поддержке.

"Он постоянно в маске, постоянно дается кислород. Вроде бы сегодня ему стало немножко лучше, но пока врачи говорят, что может развернуться в любую сторону. Состояние у него тяжелое, но стабильное. Мы надеемся, что все будет хорошо", – сказал Омельченко-младший.

Информацию о смерти бывшего столичного мэра в Facebook подтвердил нынешний городской голова Виталий Кличко.