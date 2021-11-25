Скончался бывший мэр Киева Александр Омельченко

По данным собеседника, политик умер около 15.00.
О причинах смерти источник не сообщил. Известно, что с начала ноября Омельченко лечился от коронавирусной инфекции.
Сын Омельченко Александр рассказывал, что отец был в тяжелом состоянии, на кислородной поддержке.
"Он постоянно в маске, постоянно дается кислород. Вроде бы сегодня ему стало немножко лучше, но пока врачи говорят, что может развернуться в любую сторону. Состояние у него тяжелое, но стабильное. Мы надеемся, что все будет хорошо", – сказал Омельченко-младший.
Информацию о смерти бывшего столичного мэра в Facebook подтвердил нынешний городской голова Виталий Кличко.
Александр Омельченко родился в 1938 году. Был мэром Киева в 1999–2002-м и 2002–2006 годах. С 1996-го по 2006 год возглавлял Киевскую горгосадминистрацию.
Баллотировался в мэры Киева в 2014-м, 2015-м и 2020-м, но безуспешно.
В 2007–2012 годах Омельченко был депутатом Верховной Рады от "Нашей Украины – Народной самообороны", возглавлял комитет по вопросам государственного строительства и местного самоуправления.
С Омельченко связаны два смертельных ДТП. В 2009-м он насмерть сбил мужчину на пешеходном переходе, после купил семье погибшего дом и авто. В 2015-м водитель Омельченко на авто политика насмерть сбил женщину. В 2016-м джип с Омельченко за рулем столкнулся с фурой.