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Скончался бывший мэр Киева Александр Омельченко

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Александр Омельченко скончался в возрасте 83 лет
Александр Омельченко скончался в возрасте 83 лет
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Бывший мэр Киева, экс-глава Киевской горгосадминистрации Александр Омельченко скончался 25 ноября на 84-м году жизни. Об этом изданию "ГОРДОН" сообщил источник в Национальной полиции.

По данным собеседника, политик умер около 15.00.

О причинах смерти источник не сообщил. Известно, что с начала ноября Омельченко лечился от коронавирусной инфекции.

Сын Омельченко Александр рассказывал, что отец был в тяжелом состоянии, на кислородной поддержке.

"Он постоянно в маске, постоянно дается кислород. Вроде бы сегодня ему стало немножко лучше, но пока врачи говорят, что может развернуться в любую сторону. Состояние у него тяжелое, но стабильное. Мы надеемся, что все будет хорошо", – сказал Омельченко-младший.

Информацию о смерти бывшего столичного мэра в Facebook подтвердил нынешний городской голова Виталий Кличко.

https://www.facebook.com/Vitaliy.Klychko/posts/3093441404207725

Контекст:

Александр Омельченко родился в 1938 году. Был мэром Киева в 1999–2002-м и 2002–2006 годах. С 1996-го по 2006 год возглавлял Киевскую горгосадминистрацию.

Баллотировался в мэры Киева в 2014-м, 2015-м и 2020-м, но безуспешно.

В 2007–2012 годах Омельченко был депутатом Верховной Рады от "Нашей Украины – Народной самообороны", возглавлял комитет по вопросам государственного строительства и местного самоуправления.

С Омельченко связаны два смертельных ДТП. В 2009-м он насмерть сбил мужчину на пешеходном переходе, после купил семье погибшего дом и авто. В 2015-м водитель Омельченко на авто политика насмерть сбил женщину. В 2016-м джип с Омельченко за рулем столкнулся с фурой.

Дмитрий НЕЙМЫРОК
заместитель главного редактора
Теги: Киев, Виталий Кличко, КГГА, Александр Омельченко, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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