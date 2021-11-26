Прощание с Омельченко состоится 29 ноября – КГГА

Церемония пройдет в Колонном зале КГГА (ул. Крещатик, 36, второй этаж).
Горожане смогут проститься с Омельченко с 10.00 до 13.00.
Как уточнили в КГГА, церемония прощания пройдет с соблюдением санитарных норм и карантинных ограничений. На входе в помещение будут проверять наличие "зеленого" COVID-сертификата, отрицательного ПЦР-теста, экспресс-теста для определения антигена (срок действия – до 72 часов) или документа о выздоровлении.
Омельченко скончался 25 ноября на 84-м году жизни. По информации УНН, он не перенес операцию на сердце.
Александр Омельченко родился в 1938 году. Был мэром Киева в 1999–2002-м и 2002–2006 годах. С 1996-го по 2006 год возглавлял Киевскую горгосадминистрацию.
Баллотировался в мэры Киева в 2014-м, 2015-м и 2020-м, но безуспешно.
В 2007–2012 годах Омельченко был депутатом Верховной Рады от "Нашей Украины – Народной самообороны", возглавлял комитет по вопросам государственного строительства и местного самоуправления.
С Омельченко связаны два смертельных ДТП. В 2009-м он насмерть сбил мужчину на пешеходном переходе, после купил семье погибшего дом и авто. В 2015-м водитель Омельченко на авто политика насмерть сбил женщину. В 2016-м джип с Омельченко за рулем столкнулся с фурой.