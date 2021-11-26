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Прощание с Омельченко состоится 29 ноября – КГГА

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Омельченко скончался 25 ноября на 84-м году жизни
Омельченко скончался 25 ноября на 84-м году жизни
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Прощание с бывшим мэром Киева, экс-главой Киевской горгосадминистрации Александром Омельченко состоится 29 ноября. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Церемония пройдет в Колонном зале КГГА (ул. Крещатик, 36, второй этаж).

Горожане смогут проститься с Омельченко с 10.00 до 13.00.

Как уточнили в КГГА, церемония прощания пройдет с соблюдением санитарных норм и карантинных ограничений. На входе в помещение будут проверять наличие "зеленого" COVID-сертификата, отрицательного ПЦР-теста, экспресс-теста для определения антигена (срок действия – до 72 часов) или документа о выздоровлении.

Омельченко скончался 25 ноября на 84-м году жизни. По информации УНН, он не перенес операцию на сердце.

Контекст:

Александр Омельченко родился в 1938 году. Был мэром Киева в 1999–2002-м и 2002–2006 годах. С 1996-го по 2006 год возглавлял Киевскую горгосадминистрацию.

Баллотировался в мэры Киева в 2014-м, 2015-м и 2020-м, но безуспешно.

В 2007–2012 годах Омельченко был депутатом Верховной Рады от "Нашей Украины – Народной самообороны", возглавлял комитет по вопросам государственного строительства и местного самоуправления.

С Омельченко связаны два смертельных ДТП. В 2009-м он насмерть сбил мужчину на пешеходном переходе, после купил семье погибшего дом и авто. В 2015-м водитель Омельченко на авто политика насмерть сбил женщину. В 2016-м джип с Омельченко за рулем столкнулся с фурой.

Теги: Киев, смерть, КГГА, Александр Омельченко, прощание, церемония
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