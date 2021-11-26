Прощание с Омельченко состоится 29 ноября – КГГА

Церемония пройдет в Колонном зале КГГА (ул. Крещатик, 36, второй этаж).

Горожане смогут проститься с Омельченко с 10.00 до 13.00.

Как уточнили в КГГА, церемония прощания пройдет с соблюдением санитарных норм и карантинных ограничений. На входе в помещение будут проверять наличие "зеленого" COVID-сертификата, отрицательного ПЦР-теста, экспресс-теста для определения антигена (срок действия – до 72 часов) или документа о выздоровлении.

Омельченко скончался 25 ноября на 84-м году жизни. По информации УНН, он не перенес операцию на сердце.