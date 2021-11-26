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Умер экс-мэр Киева Омельченко, Европарламент принял резолюцию о "группе Вагнера". Главное за день

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Омельченко умер на 84-м году жизни
Омельченко умер на 84-м году жизни
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

"ГОРДОН" представляет обзор основных событий четверга, 26 ноября.

Умер Омельченко

Бывший мэр Киева, экс-глава Киевской горгосадминистрации Александр Омельченко умер 25 ноября на 84-м году жизни.

С начала ноября Омельченко лечился от коронавирусной инфекции. Сын Омельченко Александр рассказывал, что отец был в тяжелом состоянии, на кислородной поддержке.

Резолюция Европарламента о "группе Вагнера"

Европейский парламент 25 ноября принял резолюцию о нарушении прав человека наемниками из российской "группы Вагнера".

Члены Европарламента заявили, что российское государство, "похоже, несет ответственность" за финансирование, обучение, управление и оперативное командование этими военизированными группами. Они указали: деятельность "группы Вагнера" соответствует распространению влияния России в зонах конфликтов.

"Депутаты Европарламента настаивают на том, что "группу Вагнера" и других наемников в сфере безопасности, возглавляемых Россией, следует рассматривать как доверенные организации российского государства", – сообщили в пресс-службе ЕП.

Пресс-марафон Зеленского

25 ноября в Офисе президента сообщили, что на 26 ноября запланирован пресс-марафон Зеленского, который посвящен "экватору" его пребывания в должности.

"В связи со сложной эпидемической ситуацией в стране и с учетом опыта предыдущих пресс-марафонов к участию в мероприятии в этом году приглашены журналисты из 30 ведущих всеукраинских и международных СМИ, каждый из которых будет иметь возможность задать главе государства свой вопрос и получить исчерпывающий ответ", – заявили в ОПУ. Предполагается, что марафон продлится три часа.

Журналисты, которых на мероприятие не пригласили, намерены в знак протеста прийти к месту его проведения.

Вечером спикер Зеленского Сергей Никифоров опубликовал список медиа, журналистов которых пригласили на мероприятие.

ЕС изменит правила въезда с 1 марта 2022 года

С 1 марта 2022 года Евросоюз будет разрешать въезд только вакцинированным от коронавируса туристам. Еврокомиссия предлагает отменить "зеленый список" стран, граждане которых могут въезжать в ЕС. Вместо этого в Евросоюзе хотят перейти к индивидуальному допуску лиц из третьих стран на свою территорию.

В Украине намерены создать государственную авиакомпанию

Президент Украины Владимир Зеленский 25 ноября на форуме "Большое строительство: авиация и туризм" заявил о создании в Украине национального авиаперевозчикаПеревозчик получит название Ukrainian National Airlines ("Украинские национальные авиалинии").

Также в Украине намерены построить два новых аэропорта на востоке страны и в Закарпатье.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Европарламент, Александр Омельченко, Владимир Зеленский, журналисты, Вагнер, Евросоюз, пресс-конференция, авиакомпания
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