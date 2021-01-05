Геннадий Татарченко: Никто не отменял расчет по бартеру. Заказав песню на юбилей, могут рассчитаться спиртным

По словам украинского композитора Геннадия Татарченко, он допускает возможность, когда заказчики рассчитываются за песни не деньгами, а "чем-то другим, интересным для жизни".

Татарченко: За песню для магазина музыкальных инструментов могут презентовать прекрасный усилитель для гитары Фото: Дмитрий Гордон / Facebook

Украинский композитор Геннадий Татарченко в интервью, которое 5 января опубликовано на сайте "Факты", заявил, что не видит ничего плохого в том, чтобы заказчики рассчитывались за песни по бартеру.

"Никто не отменял расчет по бартеру. Если можешь написать для человека песню, а он может рассчитаться не деньгами, а чем-то другим, интересным для жизни, то в этом тоже нет ничего плохого. Допустим, за рекламную песню для магазина музыкальных инструментов могут презентовать прекрасный усилитель для гитары, а заказав песню на юбилей, могут по бартеру рассчитаться дорогим спиртным – хорошим виски, шампанским", – привел он пример.

Татарченко родился в 1951 году в Донецкой области. Популярность пришла к нему после того, как в 1984 году украинский певец Назарий Яремчук исполнил написанную им композицию "Полісяночка".

Песни украинского композитора есть в репертуаре советского и российского певица Валерия Леонтьева, украинской певицы Софии Ротару.

Вместе с украинским поэтом Юрием Рыбчинским Татарченко написал рок-оперу "Белая ворона".