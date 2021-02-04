Genocidal Humanoidz. Вышел клип System Of A Down о войне. Видео
Американская группа System Of A Down на своем YouTube-канале выпустила клип на композицию Genocidal Humanoidz. В ролике показаны музыканты, исполняющие трек, а также анимация. По сюжету главный герой оказывается на войне и борется с огромными монстрами. В разрушенном городе он находит цветок и уносит его с собой. Постепенно поле битвы покрывается такими же цветами, они находятся на одежде других людей. Монстры же оказываются под землей. Коллектив System Of A Down, участники которого имеют армянское происхождение, поддержал Армению в войне с Азербайджаном за Нагорный Карабах. Средства от продажи треков System of a Down передает армянам, пострадавшим от боевых действий. "Мы искренне ценим все полученные пожертвования и продолжаем принимать их", – написали музыканты в Instagram.
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