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21 мая, 2020
 
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Go-A презентовали клип на песню Сердючки Dancing Lasha Tumbai, который сняли на 97-метровой высоте. Видео

Украинская группа Go-A презентовала на YouTube-канале кавер на песню Верки Сердючки Dancing Lasha Tumbai. В качестве локаций для видео музыканты выбрали крышу 97-метрового телецентра "Карандаш". После отмены песенного конкурса в Роттердаме из-за пандемии коронавируса организаторы изменили правила, пригласив участников выступить онлайн. По новым правилам представители каждой страны должны были исполнить собственную композицию и перепеть песню одного из победителей конкурса. По словам музыкантов Go-A, именно песня Сердючки победила во время онлайн-голосования, которое проводилось на странице "Евровидения" в Instagram. "И именно на эту песню мы представим кавер", – говорится в заявлении коллектива.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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В качестве локаций музыканты выбрали крышу телецентра "Карандаш"
В качестве локаций  музыканты выбрали крышу телецентра "Карандаш"
Фото: Go-A Band / Facebook

видео

Видео: Go_A / Facebook
Теги: Евровидение, Украина, Верка Сердючка, Евровидение 2020, Go-A
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