Go-A презентовали клип на песню Сердючки Dancing Lasha Tumbai, который сняли на 97-метровой высоте. Видео
Украинская группа Go-A презентовала на YouTube-канале кавер на песню Верки Сердючки Dancing Lasha Tumbai. В качестве локаций для видео музыканты выбрали крышу 97-метрового телецентра "Карандаш". После отмены песенного конкурса в Роттердаме из-за пандемии коронавируса организаторы изменили правила, пригласив участников выступить онлайн. По новым правилам представители каждой страны должны были исполнить собственную композицию и перепеть песню одного из победителей конкурса. По словам музыкантов Go-A, именно песня Сердючки победила во время онлайн-голосования, которое проводилось на странице "Евровидения" в Instagram. "И именно на эту песню мы представим кавер", – говорится в заявлении коллектива.
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