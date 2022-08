  Gogol Bordello и солистка Kazka записали совместный клип на песню, посвященную украинцам. Видео

"Take Only What You Can Carry заключает в себе эмоциональный посыл людей, лишенных родных мест, чьи жизни были разрушены этой гребаной войной в Украине", – говорится в описании ролика.

По словам Гудзя, слова песни принадлежат украинскому поэту Сергею Жадану. Гудзь вместе с переводчицей Вирланой Ткач перевел лирику Жадана на английский язык.

Видео: Gogol Bordello / YouTube