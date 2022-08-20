  Gogol Bordello и солистка Kazka записали совместный клип на песню, посвященную украинцам. Видео

"Take Only What You Can Carry заключает в себе эмоциональный посыл людей, лишенных родных мест, чьи жизни были разрушены этой гребаной войной в Украине", – говорится в описании ролика.
По словам Гудзя, слова песни принадлежат украинскому поэту Сергею Жадану. Гудзь вместе с переводчицей Вирланой Ткач перевел лирику Жадана на английский язык.
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Гудзь родился 6 сентября 1972 года в Боярке Киевской области. В 1990 году эмигрировал в США.
Свою первую композицию основанная им группа Gogol Bordello презентовала в 1999 году.
После полномасштабного вторжения РФ коллектив поддержал Украину. 18 августа стало известно, что Гудзь приехал в Украину.