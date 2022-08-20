Бульвар Шоубиз
 
20 августа, 2022
 
Новости

Gogol Bordello и солистка Kazka записали совместный клип на песню, посвященную украинцам. Видео

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Фронтмен Gogol Bordello Гудзь 18 августа сообщил, что приехал в Украину
Фронтмен Gogol Bordello Гудзь 18 августа сообщил, что приехал в Украину
Фото: Gogol Bordello / Facebook

Американская группа Gogol Bordello, основанная украинцем Евгением Гудзем, 17 августа на своем канале презентовала клип на песню Take Only What You Can Carry, который записали совместно с фронтвумен украинской группы Kazka Александрой Зарицкой.

"Take Only What You Can Carry заключает в себе эмоциональный посыл людей, лишенных родных мест, чьи жизни были разрушены этой гребаной войной в Украине", – говорится в описании ролика.

По словам Гудзя, слова песни принадлежат украинскому поэту Сергею Жадану. Гудзь вместе с переводчицей Вирланой Ткач перевел лирику Жадана на английский язык. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: Gogol Bordello / YouTube
Контекст:

Гудзь родился 6 сентября 1972 года в Боярке Киевской области. В 1990 году эмигрировал в США. 

Свою первую композицию основанная им группа Gogol Bordello презентовала в 1999 году.

После полномасштабного вторжения РФ коллектив поддержал Украину. 18 августа стало известно, что Гудзь приехал в Украину.

Теги: клип, Kazka, Александра Зарицкая, ролик, Gogol Bordello
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Климкин: В Европе прекрасно понимают, что Путину нельзя дать победить. Даже немцы
  Климкин: В Европе прекрасно понимают, что Путину нельзя дать победить. Даже немцы
Дмитрий ГОРДОН
  Буткевич: Масштаб человека определяется величиной проблемы, способной вывести его из себя. Так вот Усика из себя вывести невозможно
  Буткевич: Масштаб человека определяется величиной проблемы, способной вывести его из себя. Так вот Усика из себя вывести невозможно
Алеся БАЦМАН
Директор Liko-School Кухаревская: К новому учебному году мы готовим подвал и думаем, как при воздушной тревоге продолжать обучение
Директор Liko-School Кухаревская: К новому учебному году мы готовим подвал и думаем, как при воздушной тревоге продолжать обучение
Елена ПОСКАННАЯ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Gogol Bordello и солистка Kazka записали совместный клип на песню, посвященную украинцам. Видео
  Gogol Bordello и солистка Kazka записали совместный клип на песню, посвященную украинцам. Видео
"Ох, Клаудиа", "Красотка". Шиффер снялась на пирсе в гольфах и маленьком черном бикини
"Ох, Клаудиа", "Красотка". Шиффер снялась на пирсе в гольфах и маленьком черном бикини
"Довел говноеда", "Как же у русни подгорает". Исполнитель прозвучавшей в Крыму песни Yarmak отреагировал на истерику пропагандиста Соловьева
"Довел говноеда", "Как же у русни подгорает". Исполнитель прозвучавшей в Крыму песни Yarmak отреагировал на истерику пропагандиста Соловьева
"Знатно напрягся". В сети показали реакцию путиниста Киркорова на адресованное ему в США приветствие "Слава Украине!". Видео
"Знатно напрягся". В сети показали реакцию путиниста Киркорова на адресованное ему в США приветствие "Слава Украине!". Видео
"Это ненормальное отношение, не знаю, кто там с Дорофеевой работает". Украинский блогер заявил, что его избили люди из команды певицы
"Это ненормальное отношение, не знаю, кто там с Дорофеевой работает". Украинский блогер заявил, что его избили люди из команды певицы
"Душевно, по-домашнему". Jerry Heil и Леся Никитюк в новом треке высмеяли россиянку, которая "вообще не хотела уезжать из Крыма"
"Душевно, по-домашнему". Jerry Heil и Леся Никитюк в новом треке высмеяли россиянку, которая "вообще не хотела уезжать из Крыма"
Тина Кароль показала, как выглядит на случайных фото
Тина Кароль показала, как выглядит на случайных фото
"Горячая девочка". 59-летняя Лиза Ринна восхитила поклонников стройной фигурой в бикини
"Горячая девочка". 59-летняя Лиза Ринна восхитила поклонников стройной фигурой в бикини
Хореограф Кот прокомментировал появление Денисовой в жюри нового сезона российского шоу
Хореограф Кот прокомментировал появление Денисовой в жюри нового сезона российского шоу
  "На землі, в повітрі і на морі". Пономарев, Тополя, Горбунов и Хома посвятили ВСУ новую песню. Видео
  "На землі, в повітрі і на морі". Пономарев, Тополя, Горбунов и Хома посвятили ВСУ новую песню. Видео
Дочь Кузьмы снялась на фоне достопримечательностей в Вене
Дочь Кузьмы снялась на фоне достопримечательностей в Вене
"Только не спрашивайте, сколько пробежал". Вакарчук накануне концерта устроил пробежку по Праге
"Только не спрашивайте, сколько пробежал". Вакарчук накануне концерта устроил пробежку по Праге
Каменских прогулялась по Киеву в наряде свободного кроя. Фото
Каменских прогулялась по Киеву в наряде свободного кроя. Фото
Spotify посвятил новый плейлист Дню Независимости Украины
Spotify посвятил новый плейлист Дню Независимости Украины
  Дорофеева ответила, есть ли между ней и Кацуриным любовь. Видео
  Дорофеева ответила, есть ли между ней и Кацуриным любовь. Видео
Дочери Поляковой вернулись в Украину
Дочери Поляковой вернулись в Украину
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 