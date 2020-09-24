Гослинг сыграет главную роль в картине режиссера Литча

Канадский актер и музыкант Райан Гослинг сыграет главную роль в кинодраме, режиссером которой заявлен Дэвид Литч, сообщает Deadline.
Сценарий для фильма напишет шотландский сценарист Дрю Пирс, создавший сценарий фильма "Железный человек 3".
Название картины и дата начала съемок пока неизвестны, подчеркивает издание. Известно лишь, что главный герой картины будет каскадером.
Съемки будут проходить в павильонах студии Universal Pictures.
Гослинг сыграл в более чем 40 фильмах, самые известные из которых "Игра на поражение", "Ла-Ла Ленд", "Славные парни", "Полу-Нельсон".
В июле стало известно, что Гослинг сыграет главную роль в боевике, съемки которого анонсировал американский стриминговий сервис Netflix.