Гослинг сыграет главную роль в картине режиссера Литча

Студия Universal Pictures готовится к съемкам фильма о каскадере, которого сыграет канадский актер Райан Гослинг. Режиссером картины заявлен Дэвид Литч.

Канадский актер и музыкант Райан Гослинг сыграет главную роль в кинодраме, режиссером которой заявлен Дэвид Литч, сообщает Deadline.

Сценарий для фильма напишет шотландский сценарист Дрю Пирс, создавший сценарий фильма "Железный человек 3".

Название картины и дата начала съемок пока неизвестны, подчеркивает издание. Известно лишь, что главный герой картины будет каскадером.

Съемки будут проходить в павильонах студии Universal Pictures.

Гослинг сыграл в более чем 40 фильмах, самые известные из которых "Игра на поражение", "Ла-Ла Ленд", "Славные парни", "Полу-Нельсон".

В июле стало известно, что Гослинг сыграет главную роль в боевике, съемки которого анонсировал американский стриминговий сервис Netflix.