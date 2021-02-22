Градова, сыгравшая радистку Кэт в "Семнадцати мгновениях весны", умерла во время операции – СМИ

Перед смертью советская и российская актриса Екатерина Градова, сыгравшая радистку Кэт в фильме "Семнадцать мгновений весны", пережила инсульт, пишет MK.ru.

Градова стала знаменитой после роли радистки Кэт в фильме "Семнадцать мгновений весны" Фото: kino-teatr.ru

74-летняя советская и российская актриса Екатерина Градова накануне смерти была госпитализирована с инсультом. Об этом 22 февраля со ссылкой на информацию, полученную от людей из ее окружения, сообщает издание MK.ru.

Отмечается, что актриса умерла во время операции. Дочь Градовой, российская актриса Мария Миронова узнала о смерти матери во время отдыха на Мальдивах.

20 февраля Миронова в Instagram опубликовала ролик, записанный во время отдыха.

"День 18-й. Взлетаем", – подписала она. Издание отмечает, что 23 февраля Миронова возвращается в Москву.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Мария Миронова Менакер (@mariya_mironova_actress)

Градова родилась в 1946 году в Москве. Она стала известна благодаря роли радистки Кэт, которую сыграла в фильме режиссера Татьяны Лиозновой "Семнадцать мгновений весны" (1973).

В детективном пятисерийном фильме режиссера Станислава Говорухина "Место встречи изменить нельзя" Градова исполнила роль мошенницы Светланы Волокушиной.

В 1971 году Градова вышла замуж за советского актера Андрея Миронова. В этом браке у нее родилась дочь Мария (1973). Супруги расстались в 1976 году.

В 1991 году Градова вышла замуж за физика-ядерщика Игоря Тимофеева. Общих детей у пары не было.

22 февраля дочь актрисы сообщила о ее смерти. Градову похоронят 24 февраля на Троекуровском кладбище.