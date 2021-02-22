Умерла Градова – актриса, сыгравшая радистку Кэт в "Семнадцати мгновениях весны"

Советская и российская актриса Екатерина Градова, сыгравшая радистку Кэт в фильме "Семнадцать мгновений весны", скончалась на 75-м году жизни.

Градова родилась в 1946 году в Москве Фото: kino-teatr.ru

22 февраля в Москве умерла советская и российская актриса Екатерина Градова. О ее смерти на своей странице в Instagram сообщила дочь Мария Миронова.

Актриса скончалась на 75-м году жизни. Причины смерти Градовой не называются.

"Моя мама сегодня скоропостижно ушла из жизни. Сердце разрывается", – написала Миронова.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Мария Миронова Менакер (@mariya_mironova_actress)

Градова родилась в 1946 году в Москве. Она стала известна благодаря роли радистки Кэт, которую сыграла в фильме режиссера Татьяны Лиозновой "Семнадцать мгновений весны" (1973).

В детективном пятисерийном фильме режиссера Станислава Говорухина "Место встречи изменить нельзя" Градова исполнила роль мошенницы Светланы Волокушиной.

В 1971 году Градова вышла замуж за советского актера Андрея Миронова. В этом браке у нее родилась дочь Мария (1973). Супруги расстались в 1976 году.

В 1991 году Градова вышла замуж за физика-ядерщика Игоря Тимофеева. Общих детей у пары не было.