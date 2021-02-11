Умер издатель журнала Hustler Ларри Флинт

Владелец американского порнографического журнала Hustler Ларри Флинт умер в возрасте 78 лет. СМИ сообщили, что у него были проблемы с сердцем.

В 1996 году вышел фильм о Флинте (на фото) Милоша Формана Фото: GRUNGECAKE / Twitter

В США 10 февраля умер 78-летний издатель и глава фирмы Larry Flynt Publications Ларри Флинт, об этом The Washington Post сообщил брат Флинта Джимми.

Он не назвал причину смерти родственника. TMZ со ссылкой на источники в семье Флинта сообщило, что у него были проблемы с сердцем.

С 1974 года Флинт публиковал порнографический журнал Hustler, который от аналогичных изданий отличался более откровенным контентом. Флинт был вовлечен в многочисленные судебные процессы. С 1978 года издатель передвигался в инвалидной коляске после покушения на него.

В 1988 году Флинт и его адвокат Алан Айзекман выиграли в Верховном суде США дело "Hustler против христианского проповедника Джерри Фалуэлла". В процессе судебная система выступила в защиту издателя, постановив, что первая и 14-я поправки конституции США не позволяют общественным деятелям требовать возмещения ущерба за причинение эмоциональных страданий, если они были вызваны карикатурой, пародией или сатирой на общественного деятеля.

В 1996 году вышел биографический фильм "Народ против Ларри Флинта" режиссера Милоша Формана.