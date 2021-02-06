На 92-м году жизни умер актер из "Звуков музыки" Кристофер Пламмер

Американский актер Кристофер Пламмер снялся в более чем 100 фильмах. Он получил "Оскар" за роль в картине "Начинающие".

Американский актер Кристофер Пламмер умер 5 февраля. Об этом сообщило издание Deadline со ссылкой на его родственников.

Он скончался на 92-м году жизни в своем доме в Коннектикуте, США.

Пламмер родился в 1929 году в Торонто и вырос в Монреале, но карьеру построил в США. Он снялся в более чем 100 фильмах, а с учетом телепроектов – в около 200. Актер известен ролями в картинах "Звуки музыки" "Возвращение Розовой пантеры", "Игры разума", "Девушка с татуировкой дракона", "Все деньги мира" и других. Среди последних его киноработ – "Достать ножи" 2019 года.

Пламмер был удостоен кинопремии "Оскар" за лучшую роль второго плана в фильме "Начинающие" в 2012 году. Также за эту роль он получил "Золотой глобус".