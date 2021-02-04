Бульвар Шоубиз
 
04 февраля, 2021
 
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Умер актер Майк Генри – Тарзан из знаменитой американской кинотрилогии

Американский актер Майк Генри, сыгравший Тарзана в трех фильмах, снятых по мотивам книг американского писателя Эдгара Райса Берроуза, с 1988 года страдал болезнью Паркинсона.

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Генри до начала актерской карьеры занимался футболом
Генри до начала актерской карьеры занимался футболом
Фото: Channing Thomson / Twitter

Американский актер Майк Генри скончался 8 января на 85-м году жизни. Об этом 4 февраля сообщило издание Variety со ссылкой на заявление членов его семьи.

В публикации подчеркивается, что семья обнародовали факт смерти актера спустя почти месяц после его кончины.

Сообщается, что Генри умер в медицинском центре Бербанка (Калифорния) после многолетней борьбы с хронической травматической энцефалопатией и болезнью Паркинсона.

Генри родился в 1937 году в Лос-Анджелесе. Он стал известен благодаря образу Тарзана, которого сыграл в фильмах "Тарзан и Золотая долина" (1966), "Тарзан и Великая река" (1967) и "Тарзан и мальчик из джунглей" (1968), снятых по мотивам книг американского писателя Эдгара Райса Берроуза.

ВИДЕО
Видео: Zacatown / YouTube

Предложение сняться в кино он получил во время футбольного поединка – до кинокарьеры Генри был профессиональным футболистом.

После съемок в кинотрилогии Генри продолжил работу в киноиндустрии, снимаясь в кино и телесериалах. Из-за болезни Паркинсона в 1988 году артист вынужден был уйти на пенсию.

Теги: США, кино, смерть, актер
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