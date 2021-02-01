Сценарист "Симпсонов" Марк Уилмор умер от COVID-19

Сценарист американского мультсериала "Симпсоны" Марк Уилмор скончался на 58-году жизни.

Уилмор начал сотрудничество с командой мультсериала "Симпсоны" в 2002 году Фото: The Simpsons / Facebook

Сценарист американского мультсериала "Симпсоны" Марк Уилмор скончался ночью 30 января после заражения коронавирусом. Об этом 1 февраля сообщил его брат, американский продюсер и ведущий Ларри Уилмор на своей странице в Twitter.

марку Уилмору было 57 лет. Помимо коронавируса, у сценариста были также давние болезни. подчеркнул его брат.

"Мой брат Марк Эдвард Уилмор ушел из жизни прошлой ночью после борьбы с коронавирусом и другими болезнями, от которых страдал долгие годы", – говорится в сообщении.

My sweet sweet brother, Marc Edward Wilmore, passed away last night while battling COVID and other conditions that have had him in pain for many years. My brother was the kindest, gentlest, funniest, lion of an angel I’ve ever known. I love you little brother. pic.twitter.com/Zhcg1U4Evr — Larry Wilmore (@larrywilmore) February 1, 2021

Марк Уилмор родился в США в 1963 году.

Уилмор начал сотрудничество с командой мультсериала "Симпсоны" в 2002 году, а спустя шесть лет получил премию Emmy в номинации "Лучшая анимационная программа" за работу в качестве продюсера над эпизодом Eternal moonshine of the Simpson MInd.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 1 февраля в мире коронавирус подтвердили у 103 млн человек, 2,2 млн из которых умерли. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания.