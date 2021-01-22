Бульвар Шоубиз
 
22 января, 2021
 
Новости

"Все, что когда-либо будет, уже было". Фиолетовый наряд Харрис на инаугурации заставил поклонников "Симпсонов" вновь заговорить о пророчествах мультсериала

Образ вице-президента США Камалы Харрис на инаугурации 46-го американского президента Джо Байдена заставил поклонников самого длинного мультсериала "Симпсоны" вспомнить о его пророчествах. Ранее сценаристы сериала предсказали в том числе президентство Дональду Трампу, появление видеозвонков и популярность Google.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Харрис является первой женщиной, первой афроамериканкой и первым человеком южноазиатского происхождения на посту вице-президента США
Харрис является первой женщиной, первой афроамериканкой и первым человеком южноазиатского происхождения на посту вице-президента США
Фото: ЕРА

Поклонники американского мультипликационного сериала "Симпсоны" утверждают, что образ нового вице-президента США Камалы Харрис, который она продемонстрировала 20 января на инаугурации 46-го президента США Джо Байдена, похож на тот, в котором запечатлена новоизбранный президент США Лиза Симпсон в 17-й серии 11-го сезона под названием "Барт в будущее" (Bart to the Future). 

Издание "ГОРДОН" представляет подборку коллажей, созданных пользователями Twitter, на которых прослеживается сходство образов американского политика и мультипликационной героини. 

Помимо того, что наряды Харрис и героини мультфильма совпадают по цвету, крою и подбору аксессуаров, их также объединяет то, что обе заняли свои руководящие должности после окончания президентской каденции Дональда Трампа.

ВИДЕО
Видео: / YouTube

"Камала Харрис – на самом деле Лиза Симпсон", – пишут пользователи сети.

"Камала Харрис оделась в честь Лизы Симпсон – да или нет?" – обсуждают интернет-пользователи.

"Симпсоны" сделали это снова. Я думаю, можно с уверенностью сказать, что Лиза Симпсон предсказала инаугурацию Камалы Харрис", – утверждают поклонники мультсериала.

"Да, все, что когда-либо будет, уже было в "Симпсонах". Они сделали это еще раз", – комментируют образ Харрис в сети.

Американский мультипликационный сериал "Симпсоны" впервые вышел на экраны 17 декабря 1989 года на телеканале FOX Network и продолжается до сих пор, став самым длинным мультфильмом за всю историю мультипликации.

Семью Симпсонов придумал карикатурист Мэтт Грейнинг. Он назвал персонажей в честь членов собственной семьи: Гомер, Мардж, Лиза, Мэгги и Барт. Чтобы сделать героев более запоминающимися, Грейнинг решил, что они должны быть ярко-желтыми.

Журнал Time в 1998 году назвал Барта Симпсона одной из самых влиятельных персон столетия, а журнал Men's Health в 2005 году отметил Гомера как философа десятилетия.

Сходство образов Харрис и Лизы Симпсон – не первое такого рода предсказание сценаристов мультсериала. 

Ранее они в том числе напророчили президентство Дональду Трампу, предсказали появление видеозвонков и популярность Google, пишет Elle Girl.

Харрис родилась 20 октября 1964 года в Окленде (штат Калифорния) в семье иммигрантов из Индии и Ямайки. Она стала первой женщиной, первой афроамериканкой и первым человеком южноазиатского происхождения на посту вице-президента США.

Теги: США, Джо Байден, инаугурация, Симпсоны, мультфильм, Камала Харрис
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Любченко: У многих политиков патриотизм заканчивается, как только нужно платить налоги. Я за раскрытие персональных данных. Тогда бы Украина увидела своих героев
  Любченко: У многих политиков патриотизм заканчивается, как только нужно платить налоги. Я за раскрытие персональных данных. Тогда бы Украина увидела своих героев
Алеся БАЦМАН
Инаугурация Байдена. Он принял присягу, в США новый президент. Онлайн-репортаж
Инаугурация Байдена. Он принял присягу, в США новый президент. Онлайн-репортаж
Наталия ДВАЛИ
  "Я буду президентом для всех американцев". Полный текст инаугурационной речи Байдена в переводе на русский язык
  "Я буду президентом для всех американцев". Полный текст инаугурационной речи Байдена в переводе на русский язык
Елена КРАВЧЕНКО
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Клуни рассказал, как и почему напился накануне съемок. Видео
  Клуни рассказал, как и почему напился накануне съемок. Видео
  "Все, что когда-либо будет, уже было". Фиолетовый наряд Харрис на инаугурации заставил поклонников "Симпсонов" вновь заговорить о пророчествах мультсериала
  "Все, что когда-либо будет, уже было". Фиолетовый наряд Харрис на инаугурации заставил поклонников "Симпсонов" вновь заговорить о пророчествах мультсериала
  "Шум". Группа Go-A снялась в новом клипе в защитных костюмах. Видео
  "Шум". Группа Go-A снялась в новом клипе в защитных костюмах. Видео
"Мы похожи?" Ани Лорак показала селфи с братом
"Мы похожи?" Ани Лорак показала селфи с братом
Хилькевич рассказала, какой была реакция подписчиков на ее откровенное признание о домогательствах режиссера
Хилькевич рассказала, какой была реакция подписчиков на ее откровенное признание о домогательствах режиссера
Названы имена ведущих первого выпуска нового сезона "Орла и решки"
Названы имена ведущих первого выпуска нового сезона "Орла и решки"
Брат Аффлека высказался о его расставании с Аной де Армас
Брат Аффлека высказался о его расставании с Аной де Армас
"Выглядела, будто на шестом месяце беременности". Мика Ньютон рассказала, как не замечала симптомы рака яичников
"Выглядела, будто на шестом месяце беременности". Мика Ньютон рассказала, как не замечала симптомы рака яичников
  "Мы реально строили космос". Балан снялся в клипе в образе Маленького принца, а его экс-подопечная из "Голоса країни" стала цветком. Видео
  "Мы реально строили космос". Балан снялся в клипе в образе Маленького принца, а его экс-подопечная из "Голоса країни" стала цветком. Видео
"Хочу быть принцессой Украины". Чичваркин показал дочь в вышиванке
"Хочу быть принцессой Украины". Чичваркин показал дочь в вышиванке
Dantes показал свою "самую сексуальную фотографию"
Dantes показал свою "самую сексуальную фотографию"
Экс-помощник Алибасова озвучил его гонорары за участие в телешоу
Экс-помощник Алибасова озвучил его гонорары за участие в телешоу
"Показать, как он трахает шлюх и бьет меня?" Бузова озвучила причины расставания с бойфрендом
"Показать, как он трахает шлюх и бьет меня?" Бузова озвучила причины расставания с бойфрендом
  "Пригласил к себе домой чай попить. Я так обрадовалась!". Цымбалюк-Романовская рассказала о первой ночи с Джигарханяном
  "Пригласил к себе домой – чай попить. Я так обрадовалась!". Цымбалюк-Романовская рассказала о первой ночи с Джигарханяном
  Цимбалюк рассказал о будущей свадьбе
  Цимбалюк рассказал о будущей свадьбе
"Братик, с днем рождения!". Лидер The Hardkiss Санина опубликовала поздравление
"Братик, с днем рождения!". Лидер The Hardkiss Санина опубликовала поздравление
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS