Символизм в образе Харрис. Почему новый вице-президент США выбрала фиолетовый наряд в день инаугурации

Новый вице-президент США Камала Харрис в день присяги была в наряде от афроамериканских дизайнеров.

Харрис стала первой женщиной, первой афроамериканкой и первым человеком южноазиатского происхождения на посту вице-президента Фото: ЕРА

Избранный вице-президент США Камала Харрис 20 января во время принесения присяги на церемонии инаугурации нового президента США Джо Байдена была одета в наряд фиолетового цвета, состоящий из платья и пальто. Ее фотографии опубликовало агентство ЕРА.

Харрис дополнила образ ожерельем из жемчуга, на лацкан пальто прикрепила брошь с изображением американского флага, а обувь выбрала от Manolo Blahnik.

Журнал Marie Сlaire пишет, что образ Харрис несет в себе смысловую нагрузку – дизайнерами этой одежды являются афроамериканские модельеры Кристофер Джон Роджерс и Серджио Хадсона, которых она таким образом поддержала.

Издание The Wall Street Journal также отмечает символизм фиолетового цвета, которые представляет собой слияние красного и синего, присутствующих на американском флаге.

Фото: ЕРА

На своей странице в Instagram Кристофер Джон Роджерс поблагодарил Харрис за выбор, сделанный в его пользу.

"Для нас большая честь сыграть эту небольшую роль в такой исторический момент", – написал он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от CJR * (@christopherjohnrogers)

Харрис родилась 20 октября 1964 года в Окленде (штат Калифорния) в семье иммигрантов из Индии и Ямайки. Она стала первой женщиной, первой афроамериканкой и первым человеком южноазиатского происхождения на посту вице-президента США.