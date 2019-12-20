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Интересные факты о мультсериале "Симпсоны"

Герои мультипликационного сериала "Симпсоны" стали одним из символов поп-культуры: оказали влияние на многомиллионную зрительскую аудиторию, заставили писать письмо вымышленному персонажу первую леди США и попали на обложки глянцевых журналов.

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"Симпсоны" отметили 30-летие с момента выхода первой серии
"Симпсоны" отметили 30-летие с момента выхода первой серии
Фото: The Simpsons / Facebook

Американский мультипликационный сериал "Симпсоны" впервые вышел на экраны 17 декабря 1989 года на телеканале FOX Network. На данный момент это самый длинный мультипликационный телесериал в истории.

Героев – семью Симпсонов – придумал карикатурист Мэтт Грейнинг. Сначала это были комиксы об эксцентричной семейке, а позже на их основе создали анимационный проект. Концепцию сериала Грейнинг придумал за два дня. Он назвал персонажей в честь членов собственной семьи: Гомер, Мардж, Лиза, Мэгги. Имя Барт – производная от brat – "непослушный ребенок". Чтобы сделать героев более запоминающимися, Грейнинг решил, что они должны быть ярко-желтыми.

Для зрителя сериал в начале 1990-х годов стал особенным, поскольку ориентировался на разновозрастную аудиторию. Невзирая на то, что события сериала происходили в вымышленном городке Спрингфилд, главные герои очень напоминали многие американские семьи. В сериале с сарказмом и юмором показали нравы американского общества, проблемы политики, религии, сексуальной ориентации, феминизма.

Фото: The Simpsons / Facebook
Фото: The Simpsons / Facebook

Критика американских реалий вызвала негодование власти. Президент США Джордж Буш заявил, что все проблемы общества исходят от самих людей: американские семьи не должны быть такими, как "Симпсоны", и тогда все будут счастливы. А его жена, первая леди США Барбара Буш, назвала сериал самой тупой вещью из тех, которые ей доводилось смотреть.

Вскоре в Белый дом пришло письмо от имени главной героини Мардж Симпсон, в котором та обратилась к Барбаре Буш как женщина к женщине.

"Дорогая первая леди! Я ознакомилась с вашей критикой в отношении моей семьи. Это сильно задело мои чувства. Видит небо, мы далеки от того, чтобы быть идеальными, да и, честно говоря, не дотягиваем до того, чтобы даже просто называться нормальными. Но, как говорит доктор Сьюс, человек есть человек. Я всегда учу своих детей, Барта, Лизу и даже маленькую Мэгги, не говорить о людях плохо. Сложно заставить их принять этот совет, когда первая леди страны называет нас не просто тупыми, а самыми тупыми из всех", – говорилось в письме.

В ответ на это Барбара Буш принесла извинения.

"Дорогая Мардж! Как мило, что вы мне написали. Честно говоря, вы подаете хороший пример нашей стране. Пожалуйста, простите мне мой несдержанный язык", – ответила жена президента.

"Симпсоны" быстрыми темпами собрали арию поклонников и стали особым явлением в поп-культуре. Героев сериала изображали на одежде и предметах обихода. А австралиец Майкл Бакстер сделал 203 татуировки с героями сериала, благодаря чему попал в Книгу рекордов Гиннесса.

Фото: Twisted By Design Tattoo Studio / Facebook
Фото: Twisted By Design Tattoo Studio / Facebook

Компания Western Pacific Airlines в 1995 году раскрасила Boeing 737 портретами персонажей "Симпсонов". Тогда создатель сериала Грейнинг заявил, что не полетел бы на таком самолете, поскольку в случае крушения погибнет вместе со всеми героями. Позже бразильская авиакомпания GOL разместила изображение бегущего Гомера на самолете Boeing 737-800.

Изображения персонажей публиковали на своих обложках издания с мировой известностью. Так, в ноябрьском выпуске журнала Rolling Stone обнародовали фото Барта в виде младенца с обложки альбома Nevermind американской группы Nirvana. А в ноябрьском номере Playboy 2009 года, который был посвящен 20-летию "Симпсонов", показали обнаженную мать семейства Мардж. Героиня изображена сидящей на стуле в виде кролика Playboy, прикрывающего ее голое тело.

Журнал Time в 1998 году назвал Барта Симпсона одним из самых влиятельных персон столетия, а журнал Men's Health в 2005 году отметил Гомера как философа десятилетия.

"Симпсоны", преодолев 30-летний рубеж, продолжают свою экранную жизнь. В 2019 году вышел 31-й сезон сериала. 

Теги: Симпсоны, история, мультфильм, интересное
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