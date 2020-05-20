Григорьев-Аполлонов: До фига народу бродит, как зомби после апокалипсиса

Солист российской группы "Иванушки International" Андрей Григорьев-Аполлонов раскритиковал подписчиков за несоблюдение социальной дистанции.

Солист группы "Иванушки International" Андрей Григорьев-Аполлонов считает, что люди, несмотря на карантин, расслабились. Об этом он рассказал в Instagram.

"До фига народу бродит по городу, как зомби после апокалипсиса. Именно бродят. Если уж гуляете, то, пожалуйста, соблюдайте социальную дистанцию! Ибо корона не дремлет!" – написал он.

При этом артист подчеркнул, что вышел из дома по необходимости – он ходил в аптеку.

Вспышка COVID-19 началась в конце 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 20 мая во всем мире коронавирусом заразилось 4,9 млн человек, более 324 тыс. умерли, сообщил американский Университет Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания.

В России количество заболевших превысило 308 тыс. человек, из которых 2972 умерли.