Бульвар Шоубиз
 
30 сентября, 2021
 
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Грохочущий водопад и искусственный дождь. В Париже перед Эйфелевой башней состоялся показ новой коллекции Saint Laurent

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Модели дефилировали на подиуме на фоне искусственного водопада
Модели дефилировали на подиуме на фоне искусственного водопада
Фото: ЕРА

Вечером 28 сентября в Париже (Франция) в рамках Парижской недели моды на площади перед Эйфелевой башней состоялась презентация новой коллекции Ready to Wear от французского модного дома Saint Laurent. Фото дефилирующих под искусственным дождем моделей разместило агентство EPA. Издание "ГОРДОН" публикует подборку самых запоминающихся образов.

Модели дефилировали по подиуму, в центре которого на пиротехническом дисплее был воспроизведен грохочущий водопад. 

Фото: ЕРА
Фото: ЕРА

Источником вдохновения для главного дизайнера модного дома Энтони Ваккарелло стала дочь испанского художника Пабло Пикассо, французский дизайнер Палома Пикассо, пишет издание Vogue.

Фото: ЕРА
Фото: ЕРА

В публикации отмечается, что в новой коллекции дизайнер переосмыслил "соблазнительность и чувственность Saint Laurent для поколения, которое заново задумывается о его телесности и сексуальности".

Фото: ЕРА
Фото: ЕРА

Особенностью показа было то, что модели дефилировали в темное время суток.

Фото: ЕРА
Фото: ЕРА

Vouge подчеркивает, что модели придерживались фирменного стиля Паломы Пикассо в макияже, сделав акцент на губах.

Фото: ЕРА
Фото: ЕРА






 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Теги: 
 Франция, Париж, мода и красота, Saint Laurent 


 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
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