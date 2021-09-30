Грохочущий водопад и искусственный дождь. В Париже перед Эйфелевой башней состоялся показ новой коллекции Saint Laurent

Модели дефилировали по подиуму, в центре которого на пиротехническом дисплее был воспроизведен грохочущий водопад.
Источником вдохновения для главного дизайнера модного дома Энтони Ваккарелло стала дочь испанского художника Пабло Пикассо, французский дизайнер Палома Пикассо, пишет издание Vogue.
В публикации отмечается, что в новой коллекции дизайнер переосмыслил "соблазнительность и чувственность Saint Laurent для поколения, которое заново задумывается о его телесности и сексуальности".
Особенностью показа было то, что модели дефилировали в темное время суток.
Vouge подчеркивает, что модели придерживались фирменного стиля Паломы Пикассо в макияже, сделав акцент на губах.