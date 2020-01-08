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08 января, 2020
 
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Рами Малек стал лицом Saint Laurent

Голливудский актер Рами Малек позировал для Saint Laurent.

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Малек стал лицом мужской коллекции Saint Laurent сезона весна-лето 2020
Малек стал лицом мужской коллекции Saint Laurent сезона весна-лето 2020
Фото: EPA

Голливудский актер Рами Малек стал лицом мужской коллекции Saint Laurent сезона весна-лето 2020. Снимки обнародовали на странице бренда в Instagram.

Малек позировал в темной одежде для черно-белых снимков.

Автором снимков выступил фотограф Дэвид Симс.

Рами Малек родился 12 мая 1981 года в Лос-Анджелесе. Он имеет египетское происхождение. Известность ему принесла роль Эллиота Алдерсона в сериале "Мистер Робот", за которую он получил премию "Эмми". За роль фронтмена британской группы Queen Фредди Меркьюри в фильме "Богемская рапсодия" Малек получил "Оскара".

Теги: мода и красота, Рами Малек, Saint Laurent
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