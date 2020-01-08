Рами Малек стал лицом Saint Laurent

Голливудский актер Рами Малек стал лицом мужской коллекции Saint Laurent сезона весна-лето 2020. Снимки обнародовали на странице бренда в Instagram.
Малек позировал в темной одежде для черно-белых снимков.
Автором снимков выступил фотограф Дэвид Симс.
Рами Малек родился 12 мая 1981 года в Лос-Анджелесе. Он имеет египетское происхождение. Известность ему принесла роль Эллиота Алдерсона в сериале "Мистер Робот", за которую он получил премию "Эмми". За роль фронтмена британской группы Queen Фредди Меркьюри в фильме "Богемская рапсодия" Малек получил "Оскара".