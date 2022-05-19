  Grosu ко Дню вышиванки презентовала клип, в котором снялись ее близкие родственники. Видео

"В такое сложное время для Украины ценишь каждую минуту, проведенную с родными и близкими. Мы не придерживались истории песни, нет никакого сюжета, мы просто хотели запечатлеть на память важные моменты с семьей и параллельно показать всю красоту родных Черновцов", – анонсировала премьеру клипа артистка.
Певица и ее семья во время съемок были в вышиванках.
День вышиванки – праздник, призванный сохранить и популяризовать исконные традиции создания вышитой украинской одежды. Датой его проведения считается третий четверг мая.