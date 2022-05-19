  Grosu ко Дню вышиванки презентовала клип, в котором снялись ее близкие родственники. Видео

Grosu: В такое сложное время для Украины ценишь каждую минуту, проведенную с родными и близкими Фото: alina_grosu / Instagram

"В такое сложное время для Украины ценишь каждую минуту, проведенную с родными и близкими. Мы не придерживались истории песни, нет никакого сюжета, мы просто хотели запечатлеть на память важные моменты с семьей и параллельно показать всю красоту родных Черновцов", – анонсировала премьеру клипа артистка.

Певица и ее семья во время съемок были в вышиванках.

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Видео: GROSU / YouTube